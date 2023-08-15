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一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

下半年「財富自由」4星座 獅子忌貪心、這星座仰賴幸運貴人

聯合新聞網／ 即時報導
四種星座有望在今年財富自由、工作順利，過上好生活。（示意圖／ingimage）
四種星座有望在今年財富自由、工作順利，過上好生活。（示意圖／ingimage）

每個人都希望自己的生活品質可以越來越好，基礎就靠擁有好的經濟條件與能力。「搜狐網」運勢專欄列出薪水有望上漲的4個星座，財運爆發，幸運相隨，生活質量也能得到相應的提高。

巨蟹座

巨蟹座薪水有望大幅的上漲，生活品質當然也隨之提升。平常都不敢花太多錢的巨蟹座，會捨不得花錢犒賞自己，所以可以選擇一、兩款可靠的理財產品，讓自己的財產升值。如果不知道要投資在哪，也可以請教有經驗的人，聽聽對方的意見。

摩羯座

平時就非常努力的摩羯座，在工作能得到飛躍性的進展。如果能夠再接再厲，近期事業上會有非常大的進步，薪資上漲幅度會讓很多人羨慕。不過如果年初的時候已經被賺錢沖昏頭了，那接下來的狀況可能不會很好。所以摩羯座即使面對成功，也要把心態放平穩。

獅子座

獅子座的薪水有望大幅度上漲之外，工作狀況也會比較穩定，只要保持目前的狀態就能賺到許多錢。由於為了達到目前的狀態，付出許多的努力，所以自然領錢也很心安理得。唯一要注意的是，不可以太貪心，適可而止，結果會比較圓滿。

處女座

處女座的薪水有可能會有暴漲式的提升，事業成績呈上升的趨勢，而且越發顯赫。因為多半的事情都在處女座的掌控之中，只要他們按部就班執行任務，搭配貴人的出現，能為處女座解決很大的麻煩。

投資

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