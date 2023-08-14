「芭比」挑戰「哈利波特」紀錄 瑪格蘿比分紅5000萬元

瑪格蘿比「芭比」已在全球海撈12億美元。(路透)

電影「芭比 」（Barbie）連續第4周盤踞北美票房榜首，導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）憑藉「芭比」成為「10億美元俱樂部」唯一單掛名女導演，本周再改寫歷年來女性導演作品在美加市場的票房紀錄。

葛莉塔潔薇接下來將與珍妮佛李（Jennifer Lee）角力，看能否擠下這位迪士尼 動畫片「冰雪奇緣」（Frozen）共同導演，成為史上全球票房第一的女導演。「冰雪奇緣」由珍妮佛李與克里斯巴克（Chris Buck）聯合執導。

此外，由澳洲女星瑪格蘿比（Margot Robbie）和加拿大男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）分飾芭比和肯尼的「Barbie芭比」，已在全球海撈12億美元。

「芭比」成為華納兄弟歷史上第二高票房的電影，僅次於13.1億的「哈利波特 」系列最後一部電影「哈利波特：死神的聖物Ⅱ」（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）。

據Variety三名知情人士透露，身兼主演與製作人的蘿比，分紅獎金預計將達到約5000萬美元。