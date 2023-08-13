77歲漫畫家描繪「孤獨老人」生涯終幕 道出自己中風時最擔心的事

日本漫畫家齋藤奈砂以孤獨死為題材出版漫畫「孤獨死之館」。（取材自twitter）

生老病死是每個生命的必經過程。由於在現代社會，人與人的關係越來越淡薄，導致出現了許多孤獨終老「孤獨死」的案例。77歲的日本 漫畫家齋藤奈砂（齋藤なずな），近來就以孤獨死為題材，出版了漫畫「孤獨死之館（ぼっち死の館）」，並暢談她對於死亡的人生觀。

根據日本媒體「女性自身」報導，住在東京某社區的齋藤表示，之前附近才有一位老先生被救護車送走，接著就壽終正寢了。他們老人之間彼此也會閒聊，如果有人某段期間都沒出現，很可能就是生病住了院。常常過了不久之後，那人的家中就會傳來燒香的味道，大家就會覺得「啊，果然是這樣」。

齋藤在漫畫中描述，很多銀髮族為了和他人互動，會努力學習著怎麼使用社群軟體。然而，他們卻因為不熟練的關係，可能連個顯示QR碼加好友，都要操作個半天才能打開。不過也有人學會用臉書 等軟體後，開始上傳自己拍攝的照片，並且得到他人按讚，因而感到歡欣鼓舞。

由於齋藤的年事已高，有次在擬定漫畫大綱時，突然因為中風 的關係倒地。當時的她有立刻預感到，自己或許和死亡非常接近了，但比起對死亡的恐懼，心裡頭更在意的是「如果就這樣死掉不能完成漫畫，可能會給編輯帶來麻煩」。後來在半年的休養下，身體狀況才總算恢復，得以繼續完成作品。

齋藤認為，她從未考慮要如何迎來人生的最終關頭。她一直以來，都只去做想做的事情，沒有特別眷戀的事物，所以也沒有太多遺憾。可說是不要想太多，自由自在地生活，就能無所畏懼地迎接生命終章。