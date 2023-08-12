尼斯湖中心宣布將召集志願者一同參與50年來最大規模的水下搜索行動。（美聯社）

位於蘇格蘭高地的尼斯湖中心日前宣布將於8月26日至27日舉辦「搜索周末」，號召來自世界各地的「怪物獵人」共同搜索傳說中的生物—尼斯湖水怪的蹤跡。尼斯湖探險家麥肯納表示，這次搜索是繼1972年由尼斯湖調查局著手搜查以來最大規模的搜索行動。尼斯湖中心表示，此次搜索行動將使用許多新技術，包括能夠拍攝湖中熱成像的空中無人機，並使用水聲傳感器，以接收水中的聲音信號。探險家麥卡納：「我們希望透過此次搜索活動，激起新生代的尼斯湖水怪愛好者對於親身參與解開這個世紀之謎的興趣」。

尋找尼斯湖水怪的行動可以追溯到幾個世紀前。據稱，一名愛爾蘭僧侶在中世紀時在尼斯湖的下游—尼斯河，見到了這個生物。尼斯湖水怪自此成為當地的傳說，直到1933年，一名飯店經理麥凱在尼斯湖遇到「類似鯨魚」的生物相關報導開始出現。翌年，一張具代表性的「尼斯湖水怪黑白照片」在全球廣泛傳播，雖然後來該照片被證實是假的。而今年初對尼斯湖進行DNA 研究，資料顯示湖中沒有大型動物。

儘管處處碰壁，尼斯湖水怪愛好者仍持續在探索這個湖泊。根據官方的尼斯湖水怪目擊登記，目前已記錄1148次相關目擊報告。今年已有至少三次目擊報告，去年則有六次記錄。

號召怪物獵人！「尼斯湖水怪」50年來最大規模搜索將展開

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