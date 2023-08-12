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NuBra變黏鼠板？她見一坨「黑色生物」被困住嚇傻

聯合新聞網／即時報導
一位女網友分享，自己將NuBra脫下、沖洗後放在桌上晾乾，沒想到準備將它收起來時，卻發現自己的NuBra成了「另類黏鼠板」。情境示意圖。（圖／Ingimage）
一位女網友分享，自己將NuBra脫下、沖洗後放在桌上晾乾，沒想到準備將它收起來時，卻發現自己的NuBra成了「另類黏鼠板」。情境示意圖。（圖／Ingimage）

不少女性穿著露背或較有設計感的衣服時，會選擇搭配有黏性的NuBra避免走光，不過一位女網友卻分享，自己的NuBra竟成了「另類的黏鼠板」，讓她嚇得花容失色。貼文曝光後引起熱議，不少人分享自己遇過類似的經驗，也有網友笑稱「代表這個牌子的黏性真的很強」。

一位女網友在Dcard發文表示，自己中午外出後太悶熱，一回家就把穿在身上的NuBra脫下，簡單沖洗後便先放在桌上晾乾，沒想到她晚上準備將NuBra收起來時，發現上面有一團「黑黑的東西」。原PO並附上圖片，只見兩片隱形胸貼上竟黏著一隻小壁虎，令她十分驚訝，「本來要把牠趕走，卻發現牠一動也不動，後來確定有呼吸、還活著，原來只是被黏住」。

她和家人本來打算用尺將壁虎挑起來，沒想到這一挑，尾巴竟然斷了，讓原PO直呼「在旁邊真的看到快腿軟」。折騰了快半小時後，小壁虎始終黏得牢牢的，原PO只好放棄，無奈的表示這件NuBra是自己新買的，還沒穿幾次，「也順道為這個無辜的小生命默哀，下次不敢再亂放了」，更苦笑稱「這家NuBra的黏性真的沒話說，小壁虎間接成了最佳代言人」。

貼文一出引起討論，不少網友分享自己遇過類似的經驗，並替原PO想辦法搶救壁虎，「之前黏蟑板不小心黏到小壁虎，我是用乳液跟沐浴乳慢慢把膠溶掉讓牠順利脫困的」、「下次可以直接倒一點油，慢慢用東西戳就起來了」、「我以為只有我遇到過哈哈哈」、「我的是黏到一隻干擾我整晚的蚊子」、「我也有遇過，超恐怖的根本不敢摸牠，我是用嬰兒油搭配水龍頭小水流才把牠弄下來，要很有耐心慢慢用，我怕淹死牠」、「也發生過一樣的事+1，一樣是剛買沒多久、一樣壁虎還活著、一樣請家人挑掉，但是最終仍選擇直接丟掉再買一個」。

荒謬的經過也令不少網友大開眼界，直呼「喔買尬我要回家把我的NuBra收好了，嚇鼠」、「看完原PO已經夠驚訝了，往下滑看到竟然有這種經驗的人那麼多我才真的驚訝哈哈哈哈哈」、「壁虎都認證過的」、「笑瘋掉，代表這個牌子的黏性真的很強」。更有人因此質疑原PO想藉機販售NuBra，不過馬上遭其他網友打臉「沒人會想買黏到壁虎的NuBra吧」、「到底誰會為了業配抓一隻壁虎黏上去」。

一位女網友在Dcard發文，表示自己將NuBra放在桌上晾乾，沒想到準備將它收起...
一位女網友在Dcard發文，表示自己將NuBra放在桌上晾乾，沒想到準備將它收起來時，竟發現上面黏著一隻小壁虎。（取材自Dcard）

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