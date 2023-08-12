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喝鹼性離子水排毒抗癌？ 小心花錢買到錯誤期待

記者沈能元／台北即時報導
專家表示，水是維持人體機能的重要物質，但五花八門的包裝水產品、水處理設備，所宣稱的療效、機能，大多沒有足夠的科學證據支持。(123RF)
專家表示，水是維持人體機能的重要物質，但五花八門的包裝水產品、水處理設備，所宣稱的療效、機能，大多沒有足夠的科學證據支持。(123RF)

許多廣告宣稱喝鹼性水，可以抗氧化、改善酸鹼體質，甚至抗癌、排毒且更好吸收，真的那麼神奇嗎？專家表示，鹼性水顧名思義是酸鹼值偏向鹼性的水，目前沒有足夠的科學證據支持鹼性水有調整酸鹼體質、抗氧化、排毒抗癌等效果，喝鹼性水和一般飲用水對身體健康的效果是一樣的。

台灣衛福部食藥署指出，鹼性水沒有改善體質、治療疾病功能，民眾勿聽信傳言，「別花錢買個錯誤期待」。

食藥署於最新一期的「藥物食品安全週報」，邀請國立台灣海洋大學食品安全與風險管理研究所助理教授莊培梃，為大家說明鹼性水的正確知識。

莊培梃表示，鹼性水顧名思義就是酸鹼值偏向鹼性的水，市售鹼性水pH值約在7.5～9.5之間。鹼性水多以電解方式製作，在電解過程中，水分子會在陰極得到電子，形成氫氣（H2）與氫氧根離子（OH-）；水中微量的鈣、鎂等金屬離子也會因為帶有正電往陰極聚集，這些氫氧根離子與金屬離子使得陰極附近的水偏向鹼性，也就是我們所說的鹼性水。而電解時氫氣也同時生成，因此又有人更進一步稱呼為鹼性氫水，然而氫氣在水中溶解度低，且不易保存，沒有特別強調的必要性。

莊培梃表示，人體裡血液、胃部等各部位的酸鹼值，都有保持酸鹼恆定的機制，單靠喝鹼性水並不足以影響酸鹼恆定。如果真的能改變體內的酸鹼值，那將使得體內的細胞代謝、酵素作用無法正常運作，反而會造成疾病，因此喝鹼性水調整酸鹼體質的論點並不足以採信。

目前沒有足夠的科學證據支持鹼性水有調整酸鹼體質、抗氧化、排毒抗癌的效果，喝鹼性水和一般飲用水對身體健康的效果是一樣的。莊培梃說，部分業者標榜鹼性水分子更小、更好吸收，事實上也缺乏足夠的科學證據。

莊培梃說，「水」是維持人體機能的重要物質，但五花八門的包裝水產品、水處理設備，所宣稱的療效、機能，大多沒有足夠的科學證據支持。因此，不要嘗試以特殊的水產品取代正規醫療，試圖達到抗癌、治病、抗氧化目的。疾病治療仍需要透過正確醫療支持、均衡營養飲食輔助，才能真正達到效果。

至於日常補充水分的功能，任何水產品的效果都相同，自來水公司提供的自來水、市售包裝水皆合乎飲用水水質標準規範。因此，喝煮沸過的自來水就是很好的補水選擇，也可以依個人對產品的喜好來挑選。但是，如果是地下水，則需留意可能含有其他汙染物質的風險。

食藥署提醒，喝足量的水有益健康，但鹼性水並沒有改善體質、治療疾病的功能，民眾勿聽信傳言、購買來路不明或宣稱具有療效的高價水產品，以免受騙上當。

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