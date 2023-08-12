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懷疑男友偷吃 邁阿密女用「AI生成語音」套出實話

聯合新聞網／ 即時報導
米婭用AI生成的男友聲音打電話給男友朋友。（取材自TikTok）
米婭用AI生成的男友聲音打電話給男友朋友。（取材自TikTok）

邁阿密一名女子因為懷疑男友偷吃，異想天開使用AI模仿男友的聲音，再用男友的聲音打給男友好朋友，沒想到真的抓到男友說謊。

據每日郵報（Daily Mail）報導，22歲的米婭（Mia Dio）在TikTok上分享自己的抓偷吃方法，吸引超過2.7萬次點閱。米婭在影片 中表示，前陣子她感覺男友行為舉止有點奇怪，於是寫了一段對話內容，用男友的語音信箱擷取他的音訊，再用AI軟體生成的聲音來跟男友的朋友對話。

她在影片中讓AI用男友的聲音跟朋友說；「我不記得我昨天做了什麼？」讓朋友說出男友昨天在夜店親吻了一個女孩。這段影片吸引不少女網友 留言，有不少人都說能想到用這種方法抓偷吃也太聰明了。有網友甚至留言說：「雖然她很傷心，但她至少是個傷心的天才。」

不過這段影片暴紅之後，米婭又拍了一部影片表示，其實這段影片是套好的，男友跟朋友都知道她要拍影片所以配合她。米婭說，之所以會想到拍這部影片，是因為看到用AI詐騙 的新聞，就跟男友討論要怎麼用AI模仿某人的聲音。雖然男友並沒有真的偷吃，但米婭說她真的是用AI模仿男友的聲音，也很驚訝能夠成功。

@miadio

I cloned my boyfriends voice using #AI to find out if he was cheating on me. #fyp #cheating #boyfriend #voicecloning

♬ original sound - Mia Dio

AI 詐騙 TikTok

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