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12星座遇「大型翻車現場」：巨蟹先深呼吸、這星座大笑帶過

聯合新聞網／即時報導
不同的星座在犯錯時，也會有不一樣的應對方式。（圖片來源／ingimage）
不同的星座在犯錯時，也會有不一樣的應對方式。（圖片來源／ingimage）

俗話說「人非聖賢，孰能無過」，每當碰到犯錯出糗的狀況時，都得想辦法找個方式來去應對。日本網站「占TV」就分析十二星座的人，在碰到「大型翻車現場」的時候，會用什麼方法解決。

牡羊座

牡羊座一向勝負心強，做什麼都要爭第一。因此在碰到有人出錯時，會刻意改變態度，說出一些感謝他人的話語。由於和平常形象實在差別太大，所以反而容易讓周圍的人相當錯愕，忘記出錯的事。

金牛座

個性誠懇認真的金牛座，平常不擅於表達自我情緒，特別是對於喜怒哀樂中的「喜」，常常不知道該怎麼表達。倒是在出錯的時候，會選擇突然用大笑的方式，來掩護發生的過失。

雙子座

好奇心旺盛，思考敏銳的雙子座，自己很容易掌握做事的要領。因此在碰到可能出錯的對象時，會選擇發揮耐心，好好教導對方正確的錯法，從根本上防止可能出錯的狀況。

巨蟹座

懂得顧慮他人感受的巨蟹座，在問題發生的時候，就會先深呼吸，調整自己的情緒，避免自己率先失控。接著再以不急不徐的步調，慢慢將問題好好處理。

獅子座

具有領導氣質的獅子座，有著「自己必須以身作則」的使命感。因此在碰到問題時，也會當仁不讓親自出面處理。不過有時過於苛責他人，可能會引發一些爭端，是需要避免的部分。

處女座

作為完美主義者的處女座，不管做任何事情，必定會在事前仔細規劃。當有人違反規定時，他就會立刻進行糾正，因此也減低了發生的機率。不過有時過於一板一眼，可能會引發不滿。

天秤座

社交能力、溝通力強的天秤座，在碰到有狀況時，當然也是會以談話的方式，來迴避出錯的尷尬局面。問題在有時聊多了，自己可能會記不住答應別人什麼，可能需要隨時做好紀錄的習慣。

天蠍座

天蠍座集中力高，同時又容易感情用事，導致平時很容易產生問題。因此要迴避這個狀況，首先就得控制好自己的「熱情」，避免容易產生激烈的情緒波動，一時沖昏頭惹出麻煩。

射手座

個性樂天、自由奔放的射手座，常常想到什麼就做什麼，也容易因為暴走而惹出麻煩。所以在做事之前，不妨先冷靜下來思考一下，以客觀角度分析現有狀況，肯定能事先迴避問題。

魔羯座

魔羯座責任感、正義感強，因此也非常討厭出錯。在他人眼中，也有著比較固執的形象在。因此在出錯的時候，不妨就開點小玩笑，緩和一下現場的氣氛，更能夠維持好印象。

水瓶座

水瓶座性格強勢，平時容易堅持己見。要防止產生問題，最重要的就是避免對他人指指點點，像是評論別人喜歡的東西是好是壞，有時也應該配合對方，瞭解他人的興趣是什麼。

雙魚座

感性且創造力豐富雙魚座，自己容易堆積壓力，結果就在不知不覺中壓垮自己。因此平常就得想辦法紓壓，例如抽空找時間運動，就是一種不錯的方式，能夠重新調整自己的情緒。

日本

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