台灣魔術師簡子 獲美國「魔術奧斯卡梅林獎」擒小金人

簡子(右)榮獲國際魔術師協會I.M.S.主席東尼哈辛尼 (Tony Hassini)頒發魔術界最高殊榮「梅林獎」。(圖：簡子製造提供)

台灣魔術師簡子10日於美國獲頒魔術界小金人 「梅林獎」（Merlin Award），與來自世界各地的傑出魔術師們一同於拉斯維加斯領獎。梅林獎亦稱為「世界魔術傑出貢獻獎」，所謂的魔術界奧斯卡獎 。是國際魔術師協會（I.M.S.）對魔術師的最高肯定與殊榮。

今年梅林獎舉辦第55屆頒獎典禮，獲獎者包括：傑夫馬克白（Jeff McBride）、羅科希拉諾（Rocco Silano）、法蘭茲哈拉瑞（Franz Harary）等魔術師。簡子不只是今年唯一的亞洲獲獎者，他也是繼劉謙在2010年獲獎後，第二位獲得「最佳原創魔術貢獻獎（Most Original Magician）」的台灣魔術師。

台灣魔術師簡子獲頒「魔術界奧斯卡-梅林獎」小金人。(圖：簡子製造提供)

「我第一次聽說『梅林獎』就是十多年前劉謙老師拿了這個獎，從來沒想過我有機會獲得這個獎項。我在魔術產業耕耘多年，一直都沒有參與任何比賽，過去時常戲稱自己一輩子沒機會領獎，是『沒領獎』得主。」獲得這份獎項，簡子完全意料之外

對於梅林獎，劉謙這樣評論：「梅林奬是由國際魔術師協會頒的獎項，被稱為魔術奧斯卡獎。過去的領獎人陣容一整個強，包括我心中的魔術之神『大衛‧考柏菲』！」這個獎項專門頒發給世界各地頂尖的魔術師，以及對魔術發展有傑出貢獻的從業者。

簡子表示，「收到通知時非常驚訝，當時我正在亞洲舉辦巡迴講座，於是我臨時改班機去美國拉斯維加斯領獎，順道跟當地的魔術師們分享這個喜訊。」簡子在16歲那一年，看到日本 魔術師Cyril的表演，一頭栽進了魔術當中。如今32歲的他，不只獲得梅林獎殊榮，去年也多次登上歐美魔術雜誌的封面人物，他更是第一位受邀至美國，參與魔術圈指標性講座「Penguin LIVE」錄製的台灣魔術師。

獲得梅林獎後，下一步有什麼規畫？簡子指出，他現在除了每年自費舉辦「台灣線上魔術大會」，推廣魔術給觀眾，也正在籌備電視節目與魔術專場。簡子認為魔術在台灣的普及程度遠遠落後歐美，必須讓觀眾看到更多好的表演，才能讓魔術更加深植人心。