我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

密西根女蓄鬍30公分創金氏世界紀錄 曾經每天要刮3次鬍子

編譯徐榆涵／即時報導
亨妮卡特留了30公分的落腮鬍。（取材自YouTube）
亨妮卡特留了30公分的落腮鬍。（取材自YouTube）

密西根州38歲女子亨妮卡特（Erin Honeycutt）在放棄每天刮鬍子3次的習慣長達2年後，留出「全球最長鬍鬚」，打破金氏世界紀錄。

衛報報導，金氏世界紀錄9日發布新聞稿表示，38歲的亨妮卡特留出30公分長的鬍鬚，創下世界紀錄。亨妮卡特本身患有「多囊性卵巢症候群」（PCOS），荷爾蒙異常導致毛髮過度生長，因此過程中完全沒有使用任何藥物刺激生長。

密西根州38歲女子亨妮卡特留出30公分全球最長鬍鬚，打破金氏世界紀錄。(取材自臉...
密西根州38歲女子亨妮卡特留出30公分全球最長鬍鬚，打破金氏世界紀錄。(取材自臉書)

亨妮卡特透露，「我每天可能至少得刮三次鬍子」，而且從青少年時期開始一路持續到成年。但幾年前開始，亨妮卡特因血壓飆高導致眼中風，視力大受影響，開始厭倦刮鬍子，所幸在妻子的建議下，鼓勵亨妮卡特可以試試看蓄鬍，讓她下定決心在新冠疫情封城期間開始留鬍子，最終耗費2年留了30公分長的落腮鬍。

工作人員為她測量鬍子長度。（取材自YouTube）
工作人員為她測量鬍子長度。（取材自YouTube）

根據金氏世界紀錄網站，亨妮卡特於今年2月8日打破紀錄，之前是由75歲婦女惠勒（Vivian Wheeler）寫下的25.5公分紀錄。

亨妮卡特表示，疫情期間戴口罩「增加我在公共場合外出的信心」，坦言蓄鬍有好有壞，好處是可以遮住「雙下巴」，缺點就是「很麻煩」。

她表示，能夠利用這個過去曾讓她感到丟臉的事情來創造世界紀錄「真的很棒」，也希望她的故事可以激勵其他人，「能被認可真的很棒」。

亨妮卡特留了30公分的落腮鬍。（取材自YouTube）
亨妮卡特留了30公分的落腮鬍。（取材自YouTube）

疫情 中風 血壓

上一則

染食腦蟲死亡率極高 佛州男服用「1藥物」奇蹟康復

下一則

防駭客 Google瀏覽器Chrome每周發布安全更新

延伸閱讀

逾200密西根僑胞 熱情歡迎徐佳青到訪

逾200密西根僑胞 熱情歡迎徐佳青到訪
密西根女子超市買菠菜 打開包裝驚見活青蛙

密西根女子超市買菠菜 打開包裝驚見活青蛙
打嗝音量破107分貝 維州女創金氏紀錄

打嗝音量破107分貝 維州女創金氏紀錄
奶媽罹罕病「狂分泌母乳」捐1600公升破世界紀錄

奶媽罹罕病「狂分泌母乳」捐1600公升破世界紀錄

熱門新聞

克里斯多夫諾蘭執導「奧本海默」票房持續破紀錄。（圖：UIP提供）

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

2023-08-08 22:58
三大生肖未來三個月偏財連發。（示意圖，ingimage）

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

2023-08-09 20:23
圖為罵人示意圖。(ingimage)

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

2023-08-08 15:03
60歲楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，凍齡秘訣大公開。（Getty Images）

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

2023-08-05 21:14
有些人一旦習慣舒適的環境便很難再向外突破，容易安於現狀，不願有所改變。（示意圖，ingimage）

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

2023-08-09 04:00
血型可探索性格，也和健康、情感等面向相關；圖為示意圖。（取材自ingimage）

哪種血型最長壽？第一名比最後一名平均多活25歲

2023-08-11 01:35

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子