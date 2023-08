密西根女蓄鬍30公分創金氏世界紀錄 曾經每天要刮3次鬍子

密西根州38歲女子亨妮卡特(Erin Honeycutt)在放棄每天刮鬍子3次的習慣長達2年後,留出「全球最長鬍鬚」,打破金氏世界紀錄。

衛報報導,金氏世界紀錄9日發布新聞稿表示,38歲的亨妮卡特留出30公分長的鬍鬚,創下世界紀錄。亨妮卡特本身患有「多囊性卵巢症候群」(PCOS),荷爾蒙異常導致毛髮過度生長,因此過程中完全沒有使用任何藥物刺激生長。

密西根州38歲女子亨妮卡特留出30公分全球最長鬍鬚,打破金氏世界紀錄。(取材自臉書)

亨妮卡特透露,「我每天可能至少得刮三次鬍子」,而且從青少年時期開始一路持續到成年。但幾年前開始,亨妮卡特因血壓 飆高導致眼中風 ,視力大受影響,開始厭倦刮鬍子,所幸在妻子的建議下,鼓勵亨妮卡特可以試試看蓄鬍,讓她下定決心在新冠疫情 封城期間開始留鬍子,最終耗費2年留了30公分長的落腮鬍。

工作人員為她測量鬍子長度。(取材自YouTube)

Erin Honeycutt used to have to shave three times a day. Now, she's proud of her record-breaking beard!