密西根女蓄鬍30公分創金氏世界紀錄 曾經每天要刮3次鬍子

亨妮卡特留了30公分的落腮鬍。（取材自YouTube）

密西根州38歲女子亨妮卡特（Erin Honeycutt）在放棄每天刮鬍子3次的習慣長達2年後，留出「全球最長鬍鬚」，打破金氏世界紀錄。

衛報報導，金氏世界紀錄9日發布新聞稿表示，38歲的亨妮卡特留出30公分長的鬍鬚，創下世界紀錄。亨妮卡特本身患有「多囊性卵巢症候群」（PCOS），荷爾蒙異常導致毛髮過度生長，因此過程中完全沒有使用任何藥物刺激生長。

密西根州38歲女子亨妮卡特留出30公分全球最長鬍鬚，打破金氏世界紀錄。(取材自臉書)

亨妮卡特透露，「我每天可能至少得刮三次鬍子」，而且從青少年時期開始一路持續到成年。但幾年前開始，亨妮卡特因血壓 飆高導致眼中風 ，視力大受影響，開始厭倦刮鬍子，所幸在妻子的建議下，鼓勵亨妮卡特可以試試看蓄鬍，讓她下定決心在新冠疫情 封城期間開始留鬍子，最終耗費2年留了30公分長的落腮鬍。

工作人員為她測量鬍子長度。（取材自YouTube）

Erin Honeycutt used to have to shave three times a day. Now, she's proud of her record-breaking beard! — Guinness World Records (@GWR) August 9, 2023

根據金氏世界紀錄網站，亨妮卡特於今年2月8日打破紀錄，之前是由75歲婦女惠勒（Vivian Wheeler）寫下的25.5公分紀錄。

亨妮卡特表示，疫情期間戴口罩「增加我在公共場合外出的信心」，坦言蓄鬍有好有壞，好處是可以遮住「雙下巴」，缺點就是「很麻煩」。

她表示，能夠利用這個過去曾讓她感到丟臉的事情來創造世界紀錄「真的很棒」，也希望她的故事可以激勵其他人，「能被認可真的很棒」。