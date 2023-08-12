染食腦蟲死亡率極高 佛州男服用「1藥物」奇蹟康復

美國的第三位感染男子倖存者賽巴斯汀，在醫生施以藥物後第3天清醒。（美聯社）

台灣出現史上第二例俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）」，一名30多歲女子在感染後病歿。對此，哈佛大學 公衛博士李建璋10日指出，在文獻記載屈指可數的感染倖存者中，有提早使用藥物米替福新（miltefosine，商業名稱Impavido）救治成功的經驗；不過，台灣目前似乎沒有這種藥物，既然本土已經出現感染案例，李建璋也建議，政府可以考慮制定專案，引進該藥儲備。

李建璋11日在臉書 表示，感染「福氏內格里阿米巴原蟲」所引發的原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM），目前美國CDC建議治療採用藥物組合，包括抗黴菌藥物 （Amphoteric B, fluconazole）、紅黴素（Azithromycin）、利福平 （Rifampin）、米替福辛和類固醇（Dexmethasone）；在2013年之前，尚無米替福辛這種藥物，以傳統藥物治療僅有一位倖存者，死亡率高達99%。

李建璋提到，美國的第三位感染男子倖存者賽巴斯汀（Sebastian），戲水後突感頭痛後昏迷，被送往佛羅里達州 醫院。醫生透過顯微鏡確認了食腦蟲的存在，而全球唯一生產米替福辛的藥廠在位於幾十分鐘車程外。藥廠經理表示，當晚接到電話，未換下睡衣便火速送藥到醫院，醫生施以藥物後，賽巴斯汀仍昏迷3天，但是他在第3天清醒，並開始能夠對話，踏上康復之路。

李建璋發文表示，「食腦變形蟲」仍是當今世上最致命的微生物，據美國的文獻記載，有157名感染者中，有153人不幸因此喪命。李建璋指出，一旦感染，食腦蟲的潛伏期相當短，僅約一週左右，因此迅速就醫至關重要；在臨床症狀方面，食腦蟲引起的腦膜炎，與其他細菌引起的腦膜炎極難區分，因此有必要告知醫生，是否有野外戲水的暴露史。

李建璋續指，在文獻記載有4名倖存者的治療經驗當中，最重要的經驗，是提早使用特殊的抗菌藥物米替福新，此藥原用於研究對抗乳癌，後來發現它對治療熱帶疾病利什曼原蟲也非常有效。目前美國有26家醫院常備該藥物，以確保在需要時能夠及時使用。

此外，李建璋也建議，民眾若夏季到野溪或露天溫泉戲水，最好使用鼻夾，可避免鼻腔接觸水源接觸到致命的微生物。

染食腦蟲必死無疑？美國出現倖存男 靠「1藥物」奇蹟康復

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