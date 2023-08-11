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「英仙座流星雨」達高峰 周日凌晨觀賞最佳

編譯組／11日即時報導
專家建議，觀賞流星雨需有耐心，最好遠離城市光線，尋找相對較暗的地方。(Getty Images)
專家建議，觀賞流星雨需有耐心，最好遠離城市光線，尋找相對較暗的地方。(Getty Images)

根據「聖荷西水星報」報導，年度最佳流星雨「英仙座」(Perseids)將於本周末達到高峰，民眾可於周六約晚間十時開始流星雨守夜活動，周日凌晨可能是最佳觀賞時間。

一年一度的流星雨，將於本周六晚間與周日凌晨達到巔峰。由於這周末沒有滿月，民眾觀看流星雨只需晴朗天空、黑暗與一些耐心。

專家表示，可於本周六晚間10時開始流星守夜活動，流星在午夜後的凌晨更為常見，時間越晚、流星雨從午夜到日出之間的數小時內，活動愈加頻繁。

灣區知名的夏季大霧，預估整個周末都會出現在舊金山與沿海地區，整片海洋低雲層會緊緊包圍加州海岸，形成霧氣，因此，最好觀賞流星雨的地點，是在內陸地區。

舊金山大學佛洛姆研究所(Fromm Institute)天文學家費拉克諾伊(Andrew Fraknoi)表示，流星雨可能發生在天空中的任何地方，沒有特定地點或特別方向，在非常黑暗地方最為明顯。越靠近城市，可見流星的數量就會減少。在等待流星雨的同時，也能在天空欣賞由三個不同星座明亮恆星織女星(Vega)、天鵝座星(Deneb)、牽牛星(Altair)組成的「夏天三角」(The Summer Triangle)。

費拉克諾伊提供想要在本周末觀賞流星雨的民眾多項建議：

1. 遠離城市光線，尋找相對較暗的地方。

2. 選擇視野儘可能開闊的地點。

3. 若天氣明顯有霧或多雲，可能看流星雨的運氣不佳。

4. 允許至少有10-15分鐘，讓眼睛適應黑暗。不要看手機。

5. 不要使用望遠鏡或雙筒望遠鏡，它們會限制視野，因為觀賞流星雨必須看到整個天空。

6. 穿著溫暖，即使在8月，晚上也會變寒冷。

7. 有耐心。流星雨不是煙火！持續向上環顧，欣賞天空，將可能會看到閃光。

舊金山 加州 灣區

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