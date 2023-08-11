我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

哪種血型最長壽？第一名比最後一名平均多活25歲

聯合新聞網／即時報導
血型可探索性格，也和健康、情感等面向相關；圖為示意圖。（取材自ingimage）
血型可探索性格，也和健康、情感等面向相關；圖為示意圖。（取材自ingimage）

除了極為罕見的血型，一般來說，我們的血型分為四種， A型、B型、AB型、O型。根據搜狐網分享，血型除了可以探索性格，也和健康、情感等面向相關。

根據研究結果，四大血型平均壽命長度，第一名是O型、其次B型，然後是AB型，最短的是A型。血型關乎健康，而健康又和人的壽命長短相關，快來看一下吧！

A型血/平均壽命62歲

A型人的平均壽命在62歲左右，相對其他血型較短。因為A型血的人血液黏稠度較高，這也意味著如果日常生活中不多加注意，A型血管堵塞機率較高。也就是說，A型血的人如果沒有清淡飲食， 罹患心血管疾病的可能性高。由於A型人血液濃度較高，血液流動也比較慢，因此通常免疫力較低，換季時較容易生病，並且新陳代謝也比較差，患癌風險也較高。

B型血/平均壽命77歲

B型人平均壽命約77歲左右，這類血型的人對於日常食物消化吸收良好，身體並不會因為缺乏營養，但隨之而來的問題是，B型人容易發胖，也容易有糖尿病

AB型血/平均壽命70歲

AB型結合了A型血與B型血的優缺點，身體狀況良好。AB型的人口較少，不過AB型的人情緒比較容易受到外界影響， 精神方面的壓力可能會影響他們壽命。

O型血/平均壽命87歲

O型血也就是醫生口中常說的萬能血，這種血型不僅平均壽命最高，同時也具有較強的免疫力。O型血的人體內的免疫球蛋白效率很高，可以高效地清除體內的病毒和細菌，降低疾病風險。缺點是，O型的人夏天比較被蚊子叮，嬰兒時期也容易出現黃疸問題。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

免疫力 糖尿病 心血管疾病

上一則

貧窮8習慣你中幾項？南韓人認無法戒這點：不買好虧

下一則

看診+領藥20大NG行為 醫護很有感 你做過哪些？

延伸閱讀

香港最長壽組合「溫拿五虎」紅館演唱會 告別老粉

香港最長壽組合「溫拿五虎」紅館演唱會 告別老粉
華語樂壇最長壽「溫拿樂隊」 8月辦完紅館演唱會解散

華語樂壇最長壽「溫拿樂隊」 8月辦完紅館演唱會解散
晚餐不吃更長壽？醫：少吃消夜有幫助

晚餐不吃更長壽？醫：少吃消夜有幫助
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

熱門新聞

克里斯多夫諾蘭執導「奧本海默」票房持續破紀錄。（圖：UIP提供）

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

2023-08-08 22:58
三大生肖未來三個月偏財連發。（示意圖，ingimage）

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

2023-08-09 20:23
圖為罵人示意圖。(ingimage)

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

2023-08-08 15:03
60歲楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，凍齡秘訣大公開。（Getty Images）

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

2023-08-05 21:14
專欄指出，水瓶、摩羯、天蠍是最喜歡獨來獨往的星座。圖為示意圖。（取材自ingimage）

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

2023-08-03 03:10
有些人一旦習慣舒適的環境便很難再向外突破，容易安於現狀，不願有所改變。（示意圖，ingimage）

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

2023-08-09 04:00

超人氣

更多 >
讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元