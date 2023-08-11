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貧窮8習慣你中幾項？南韓人認無法戒這點：不買好虧

聯合新聞網／ 即時報導
有南韓網友分享8個會使人貧窮，卻又不自知的習慣，引發許多人討論，其中有不少人直言會忍不住參加賣場1+1促銷活動。（路透）
有南韓網友分享8個會使人貧窮，卻又不自知的習慣，引發許多人討論，其中有不少人直言會忍不住參加賣場1+1促銷活動。（路透）

為了存錢，有些人會改正一些消費習慣和心態，來減少不必要的支出，例如購買衣服時會提前思考可以穿的場合，不再以追求潮流時尚為首要目標。近日南韓論壇也瘋傳一張「8個會讓你窮，卻不自知的習慣」列表，吸引不少南韓網友熱烈討論，有人更指出無法抗拒「一習慣」，直言不買會覺得虧錢，也有人笑說都沒中這些消費習慣，因為自己本來就沒錢消費。

有網友在南韓論壇theqoo轉貼一張照片，有推特（現在是X平台）網友在2021年整理出8項會讓人不知不覺變窮的習慣，原文吸引了6千多名網友轉發。

一、對銀行帳戶的轉帳費用無感

二、有時候通勤很煩，會用最快速的打車方式

三、下雨天時總是買新傘

四、沒有單獨檢視支出明細

五、會喝酒緩解壓力

六、很忠誠不變地使用信用卡分期

七、對生活沒有很長遠計畫

八、看到超市推1+1促銷活動，總是衝動購買

貼文曝光後，掀起南韓網友一陣熱議，但由於是2021年舊資訊，許多人直呼很無感，「這不是有錢人的行為清單嗎？」、「第一點已經解決了，現在南韓5家網路銀行跨行轉帳費用全免」、「如果我本身就很窮該怎麼辦？」、「我還是窮，原因是我工資很低」。

有人則產生共鳴，「除了買雨傘外，我都有中」、「有中2，如果我沒坐計程車就好了」、「5！我會喝燒酒，看到它能不喝嗎！」、「第7點的規劃很重要，要計算一下以後如果不工作，最低生活費要用到多少，以此來計算要存多少錢，也要思考如何存錢投資（薪資收入+分期儲蓄、股票、房產等），長遠規劃有助於減少超支」。

不少網友也指出第8點根本無法戒掉，「8...會導致我想買不需要的東西」、「我看到1+1，會覺得不買就虧了」、「以我來說，第8點主要用於必需品，如果你從超市優惠券和信用卡公司獲得折扣，可以用低於半價的價格購買到商品，如果按原價買衛生紙就浪費錢了」。

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