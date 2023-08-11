看診+領藥20大NG行為 醫護很有感 你做過哪些？

到醫院看診時，不應隱瞞之前的就醫或報告；示意圖。（取材自ingimage）

生病時就診，如果醫療院所人滿為患，就易引起紛爭，因而出現許多影響醫療品質的行為。對此，台灣的奇美醫院重症加護醫學 部醫師陳志金在臉書 分享「看診10大NG行為」及「領藥10大NG行為」，提醒病患這些行為不要做，貼文一出，釣出多名醫護表示想印出來貼在診間外。

看診10大NG行為

看個病都要排隊看診，有時候更要等上數個小時，有些人等到不耐煩，就會敲診間門問「什麼時候輪到我？」，或是在看診時偷偷錄音錄影，有些人甚至會到處看醫生，隱瞞之前的就醫或報告。陳志金分享「看診10大NG行為」，提醒病患看診時這些行為不要做，不然會影響醫師看診的品質。

1.不要敲門

過號了、要加號，出去之後才想到忘了說的，一律請等到護理師開門的時候再跟她說，也不要敲門問「什麼時候輪到我？」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」你的時間是時間，別人的時間就不是嗎？換成你自己在裡面的時候，你也不希望這樣被干擾看診的。

也千萬不要打電話進診間詢問「現在看到幾號？」，陳志金呼籲，若真的想知道可以上網或用App查，別把你的寶貴時間建立在「打斷別人看診」這件事上。

2.不要探頭進來看

裡面坐著的，跟你一樣是地球人，沒有三頭六臂，不要太好奇！醫生是很帥沒錯，待會你就可以當面看個夠。

3.不要使用手機，請關靜音

許多人看診會一直講電話，導致醫生講話時頻頻被打斷；或是手機響了半天，又或者看診時一直滑手機、打手遊，以上行為都會影響看診品質，陳志金呼籲，看診前建議先把手機調整成靜音模式，要用手機等看完診再使用，而年輕人看診前要先託管手機，看完診再給他打遊戲！

4.不要對醫生的詢問不耐煩

當醫生問患者的姓名、出生年月日，不要表現得不耐煩！醫生是要是要核對身分，是為了患者的安全著想，因為經常有聽錯名字進來的、或同名同姓的病人！

5.不要偷偷錄音錄影

讓醫生把心思花在替你解決問題上，而不是花在提防你。如果真的有需要錄，請先告知，互相尊重、信任很重要。

6.不要對自己的身體這麼陌生

請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上；不要醫師問你的每個問題都要想好久。

7.不要隱瞞之前的就醫或報告

有些病患喜歡到處醫生，若有之前在其他地方的報告就先拿出來，不要來「考」醫生。開誠布公，才是對自己最有利的。

8.別拿聽來的資訊來和醫生爭辯

不要用你在網路看到的、聽朋友/親戚/鄰居說的，來和醫生爭辯，他們又不幫你看病、也不用為你負責。

9.不要叫醫生開和他專科不相關的藥和檢查

你掛哪一科就請專科醫生幫你做相關的檢查、開相關的藥品，不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查。

10.不要覺得自己被看診時間短是吃虧

不要覺得「怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我時怎麼看這麼快？」，那是「時間相對論」，就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同的。若你被看得快表示你表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧。

領藥10大NG行為

看完醫生後要去領藥，而這時一堆病患都要領藥，導致領藥櫃台前總是大排長龍，人多就容易出現問題，陳志金分享「領藥10大NG行為」，提醒病患領藥時這些行為不要做，不然會影響領藥時的品質。

1.號碼沒到，不要排隊

領藥不是排到「現做的」，而是「批次做好」再叫號、再排隊。太早排隊，就是「佔著茅坑不拉屎」，影響人家領藥，因為即使排到你，你也無藥可領。

例如：現在燈號是3030號，做好20個以後，燈號就會跳3050號，那麼3031至3050號的民眾才需要去排隊。過號的，就隨時可以排入隊伍等候。

2. 不要沒繳費，就來領藥

各醫院都沒有先領藥，再付錢的服務，領藥前「請先繳費再領藥」。不要吵說「為什麼領藥窗口不能繳費？」，因為藥師只會數藥，不會數鈔票。

3.不要催

要趕火車、要趕公車、要趕飛機…，有事要趕的人不是只有你一個！還有人要趕回去餵小孩、趕回家煮飯、趕回家倒垃圾、還有要趕回家上廁所！請按照「領藥號碼」耐心等候。

4.不要排錯隊

醫院領藥區都有「單雙號有分流」，不要排錯窗口後，再來吵為什麼輪到你不能領？因為你的藥在另一「籃」。

排隊時也不要插隊，藥師沒時間出來管理秩序和調解紛爭。

5.不要問藥師「我的號碼到了嗎？」

請看燈號再排隊，藥師的工作攸關用藥安全，沒辦法分心幫你查。

6.不要讓藥師分心

請讓藥師專心幫你核對身分、核對藥物，為了你的用藥安全這個很重要，請不要用健保 卡「輕敲」桌面發出聲音讓藥師分心，領藥時請記得自己的名字和出生年月日。

7.領藥不要講電話

因為藥師需要跟你核對身份，和教導用藥須知，請先把你的電話講完再排隊！領藥時請出示你的「健保卡」而不是你的手機。

8.不要忘記當面清點藥物

就跟你去銀行櫃檯領錢一樣，清點沒問題後再離開，這樣可以確保正確的藥物交付，也不會因為發生爭議，而必須花時間調閱監視器，證明彼此的清白。

9.不要請藥師幫你加個藥

要加什麼藥去跟醫師談，藥師依醫囑調劑藥物，不能幫你多加藥。也不要一直問藥師，為什麼哪個藥沒有開？如果有疑慮請去和醫師討論。

10.不要對藥師大小聲

我知道你從在停車場等車位、等電梯、等看診、等繳費、到了藥師這個「最後一關」，已經等待到一個臨界點，但是，為了你的用藥安全，請不要對藥師大小聲。

貼文一出，釣出許多醫護人員留言，「這個真的每一科都通用，尤其講手機的，我都會直接請出去叫他講完再進來」、「這根本看病須知」、「每一點都中，好想印下來貼在各診門上的公告欄」、「非常實用！各科都適用」，陳志金也打趣地回覆「歡迎分享、列印」。