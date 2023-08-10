鬼月將近 哪部香港鬼片是童年惡夢？ 網憶被這部嚇壞

有人發文詢問網民「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢」，引發一陣回憶熱潮。（示意圖 ／ingimage）

香港 貴為華人 電影殿堂，以喜劇片、功夫片、警匪片等廣為人知，也捧紅許多當今仍炙手可熱的電影明星，如成龍、洪金寶、周星馳等大前輩。而農曆７月將近，便有網友回憶過往，表示香港鬼片在以前可說是恐怖片的翹楚，因此他好奇詢問「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢？」

原PO在PTT上發文，表示因為農曆七月快到了，鬼門即將開啟，他想起早年在泰國 鬼片尚未嶄露頭角時，香港的鬼片可是恐怖片的翹楚，也曾陪伴觀眾度過許多個顫抖的夜晚，他回憶有一部電影叫「魁星踢斗」（香港名為「猛鬼差館」），小時候看被嚇得要死，他也好奇詢問網友小時候的惡夢是哪一部電影。

貼文一出，勾起許多網友兒時的惡夢，「猛鬼佛跳牆，小時候看了做惡夢」、「見鬼吧，舔到不敢吃燒臘」、「龍婆（七月十四）怕爆！生化壽屍也很有陰影，害我去打烊的商場都會幻想有喪屍會從某個角落衝出來」、「胎妖，小時候很怕的一部片」、「靈幻先生的油炸鬼，看完好久都不敢吃熱狗」、「從馬桶伸出手的某部！只是看到預告一幕害我很長一段時間半夜不敢上廁所」。

而呼聲最大的則是由洪金寶所導的「鬼抓人」（香港名為「鬼掹腳」），「鬼抓人恐怖到我洗澡泡浴缸不敢出任何水聲」、「有一部什麼水鬼的，打麻將還在那邊滴水」、「水鬼那部叫鬼抓人」、「鬼抓人真的猛」、「西瓜找水鬼+1」、「鬼抓人，小時候看嚇死」、「鬼抓人真的經典」、「絕對是鬼抓人」、「最有名得應該是水鬼那部」、「鬼抓人，超怕的」。