我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

鬼月將近 哪部香港鬼片是童年惡夢？ 網憶被這部嚇壞

聯合新聞網／即時報導
有人發文詢問網民「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢」，引發一陣回憶熱潮。（示意圖 ／ingimage）
有人發文詢問網民「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢」，引發一陣回憶熱潮。（示意圖 ／ingimage）

香港貴為華人電影殿堂，以喜劇片、功夫片、警匪片等廣為人知，也捧紅許多當今仍炙手可熱的電影明星，如成龍、洪金寶、周星馳等大前輩。而農曆７月將近，便有網友回憶過往，表示香港鬼片在以前可說是恐怖片的翹楚，因此他好奇詢問「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢？」

原PO在PTT上發文，表示因為農曆七月快到了，鬼門即將開啟，他想起早年在泰國鬼片尚未嶄露頭角時，香港的鬼片可是恐怖片的翹楚，也曾陪伴觀眾度過許多個顫抖的夜晚，他回憶有一部電影叫「魁星踢斗」（香港名為「猛鬼差館」），小時候看被嚇得要死，他也好奇詢問網友小時候的惡夢是哪一部電影。

貼文一出，勾起許多網友兒時的惡夢，「猛鬼佛跳牆，小時候看了做惡夢」、「見鬼吧，舔到不敢吃燒臘」、「龍婆（七月十四）怕爆！生化壽屍也很有陰影，害我去打烊的商場都會幻想有喪屍會從某個角落衝出來」、「胎妖，小時候很怕的一部片」、「靈幻先生的油炸鬼，看完好久都不敢吃熱狗」、「從馬桶伸出手的某部！只是看到預告一幕害我很長一段時間半夜不敢上廁所」。

而呼聲最大的則是由洪金寶所導的「鬼抓人」（香港名為「鬼掹腳」），「鬼抓人恐怖到我洗澡泡浴缸不敢出任何水聲」、「有一部什麼水鬼的，打麻將還在那邊滴水」、「水鬼那部叫鬼抓人」、「鬼抓人真的猛」、「西瓜找水鬼+1」、「鬼抓人，小時候看嚇死」、「鬼抓人真的經典」、「絕對是鬼抓人」、「最有名得應該是水鬼那部」、「鬼抓人，超怕的」。

香港 華人 泰國

上一則

影/手機自動拍私密片還驚悚答覆 新興社群犯罪她1動作中招

延伸閱讀

女星嫁香港娛樂大亨長子 至今還在用iPhone 8

女星嫁香港娛樂大亨長子 至今還在用iPhone 8
傳楊冪花5億爭撫養權 劉愷威出招幫小糯米換國籍

傳楊冪花5億爭撫養權 劉愷威出招幫小糯米換國籍
莫少聰回應7年前貼文撇離婚 罕見談舊愛洪欣

莫少聰回應7年前貼文撇離婚 罕見談舊愛洪欣
加國港人圖阻港警入境…世警會港贏275獎牌 兩辦讚爭光

加國港人圖阻港警入境…世警會港贏275獎牌 兩辦讚爭光

熱門新聞

克里斯多夫諾蘭執導「奧本海默」票房持續破紀錄。（圖：UIP提供）

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

2023-08-08 22:58
專欄指出，水瓶、摩羯、天蠍是最喜歡獨來獨往的星座。圖為示意圖。（取材自ingimage）

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

2023-08-03 03:10
60歲楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，凍齡秘訣大公開。（Getty Images）

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

2023-08-05 21:14
圖為罵人示意圖。(ingimage)

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

2023-08-08 15:03
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。（路透）

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

2023-08-02 20:17
你的行李箱有8000萬個細菌，專家分析行李箱常見的細菌及污染物。(本報資料照片)

行李箱有8000萬細菌 專家教你如何有效清潔

2023-08-03 23:28

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品