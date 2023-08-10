我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

影/手機自動拍私密片還驚悚答覆 新興社群犯罪她1動作中招

聯合新聞網／ 即時報導
南韓綜藝節目揭露新興社群犯罪手法，在使用者掃QRcode的瞬間，將遠端控制程式植入手機中。（示意圖／Ingimage）
南韓綜藝節目揭露新興社群犯罪手法，在使用者掃QRcode的瞬間，將遠端控制程式植入手機中。（示意圖／Ingimage）

南韓電視台SBS一檔綜藝節目「想知道真相（그것이 알고 싶다）」，日前揭露最新社群釣魚犯罪手法，一名女子曾在換衣服時，發現放置的手機突然「自動拍攝」，更有人驚見平時在家的私生活片段被放上網。

南韓網路論壇近來流傳多則「手機怪談」。一名網友分享，某次換衣服時，明明沒有碰手機，自拍模式卻突然遭到開啟，嚇得她立刻用黑膠帶封印前鏡頭；另一名習慣在記事本APP寫日記的網友也透露，曾在常逛的網路論壇驚見自己的日記內容，讓他陷入恐懼之中，後來貼文更收到「我現在可以看見你，並聽到你的聲音了」的驚悚答覆。

節目中，更有一名女子表示，某天她突然收到了10幾個影片，仔細一看，卻發現場景皆在該女子家中，且並非出自某人的偷拍，而是從她的手機拍攝。其中，包括她輕便的穿著、不願公諸於世的私密日常，全被拍下，隨後發送影像的人則以此威脅、勒索女子。

對此，專家檢查了該女子的手機，確認她的手機中已被安裝遠端控制程式。究竟是怎麼「被安裝」的？專家分析女子的社群訊息，發現她曾在掃了某則訊息中的QRcode後，被安裝了遠端控制程式。女子表示，一開始她從發訊者收到了幾個影片，對方看起來很有才華，並向她發送QRcode，邀請女子一起拍好看的影片。

在節目製作組的追查下，發現傳送該QRcode的基地位在中國，專家解釋，犯罪者也會特地針對網紅下手，因其注重形象的職業特性，在進行勒索上會更加容易。最後，專家建議使用者，平時務必將手機應用程式更新到最新版本，也不要隨意點擊不明網址及下載非官方應用程式。

南韓 釣魚

上一則

老高道歉影片暗藏高級酸？網友看完秒懂了

下一則

鬼月將近 哪部香港鬼片是童年惡夢？ 網憶被這部嚇壞

延伸閱讀

研究：AI聽「鍵盤敲擊聲」就能偷你密碼⋯準確率9成

研究：AI聽「鍵盤敲擊聲」就能偷你密碼⋯準確率9成
青少年面臨精神健康危機 專家提5建議親子共同面對

青少年面臨精神健康危機 專家提5建議親子共同面對
提前預支 民眾從401(k)領錢年增36% 專家憂：搶劫未來的自己

提前預支 民眾從401(k)領錢年增36% 專家憂：搶劫未來的自己
南韓公布調查：99.2%民眾有新冠病毒抗體 78.6%因染疫獲得

南韓公布調查：99.2%民眾有新冠病毒抗體 78.6%因染疫獲得

熱門新聞

克里斯多夫諾蘭執導「奧本海默」票房持續破紀錄。（圖：UIP提供）

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

2023-08-08 22:58
專欄指出，水瓶、摩羯、天蠍是最喜歡獨來獨往的星座。圖為示意圖。（取材自ingimage）

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

2023-08-03 03:10
60歲楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，凍齡秘訣大公開。（Getty Images）

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

2023-08-05 21:14
圖為罵人示意圖。(ingimage)

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

2023-08-08 15:03
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。（路透）

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

2023-08-02 20:17
你的行李箱有8000萬個細菌，專家分析行李箱常見的細菌及污染物。(本報資料照片)

行李箱有8000萬細菌 專家教你如何有效清潔

2023-08-03 23:28

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品