經典迷因圖找上三星摺疊機 隔壁手機「鋪哏連成一線」

有網友不甘示弱，也換上了之前珍妮佛羅培茲代言的魔性手遊廣告Coin Master回敬加碼：「我們也幹過一樣的事情，你攻擊我的村莊！？」（翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

三星 最新款摺疊式智慧型手機 Galaxy Z Flip5近期上市，不過卻有網友在逛手機門市時，仔細一看發現該款摺疊機的封面怎麼怪怪的？原來是三星展示機又被網友惡搞，放上經典迷因圖，引起討論。

近日有網友在臉書 社團「路上觀察學院」發圖分享，照片是Galaxy Z Flip5展示機封面被換成經典迷因「女人吼貓」的照片：「點開展示機看到封面螢幕長這樣，直覺告訴我隔壁肯定長那樣...。」

有網友提到：「直覺告訴我是你用的，但我沒有證據。」、「懂梗。」、「完美展現迷因。」、「誰又再玩展示機？」、「逛手機店的樂趣。」、「很會嘛！三星編⋯」

不過人人都有機會惡搞，有網友不甘示弱，也換上了之前珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）代言的魔性手遊廣告Coin Master回敬加碼：「我們也幹過一樣的事情，你攻擊我的村莊！？」

有網友則貢獻了打開摺疊機可能會看到的迷因：「摺疊機耶，直覺告訴我，打開它你會看到...。」只能說網友惡搞展示機的創意，永遠沒有讓我們失望。