我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

加州奧克蘭華埠2家店鋪 被砸破門窗行竊

研究指「每天走4000步可降低早死風險」 關鍵仍是多多益善

編譯徐榆涵／即時報導
一項跨國研究顯示，每天至少步行4000步可以顯著降低早死風險，而每天步行2337步，則可以降低因心血管疾病而死亡的風險。(新華社)
一項跨國研究顯示，每天至少步行4000步可以顯著降低早死風險，而每天步行2337步，則可以降低因心血管疾病而死亡的風險。(新華社)

一項最新跨國綜合分析研究顯示，每天至少步行4000步可以顯著降低早死風險，而每天步行2337步，則可以降低因心血管疾病而死亡的風險，但走「愈多愈好」。

CNN報導，這項研究分析澳洲、日本、挪威、西班牙、英國和美國進行的17項研究、涉及近22萬7000人的數據，該研究第一作者、《歐洲心臟病學會》（European Society of Cardiology）期刊副總編巴納赫（Maciej Banach）說，「走的步數愈多，對健康影響愈大，每天增加500至1000步，就能顯著降低死亡率。」

研究表明，每天走路低於5000步，就被視為「久坐的生活方式」。同時也是美國約翰霍普金斯大學醫學院心臟病學兼任教授的巴納赫指出，分析發現，「每天多走500步，死於心血管疾病的風險就會降低7%；而每天多走1000 步，死於任何原因的風險就會降低15%」。

這項研究結果8日發表在《歐洲預防心臟病學雜誌》上，巴納赫說，「據我們所知，這是迄今最大規模的分析」，並稱這項分析首次檢驗了每天走2萬步是否與健康有關。

此次所有研究都是觀察性，只能顯示每天走路步數與健康之間的關聯，而不是直接的因果關係。

研究顯示，雖然每天約走4000步與早死風險顯著降低有關，但對風險影響最大的其實是每天步行超過7000步，而對健康益處最大的是2萬步。

研究指，步行對所有國家的男女性帶來的健康益處是相同的，巴納赫說，雖然在60歲及以上的參與者和年輕參與者身上都看到好處，但老年人死亡風險降低的幅度小於60歲以下族群。

巴納赫表示，每天走6000步至1萬步的60歲及以上成年人，早死風險降低了42%，而每天走7000步至1萬3000步的60歲以下成年人，早死風險降低了49%。稱這樣的結果差異可以解釋「愈早開始愈好」，並且要持之以恆。

心臟病 心血管疾病 醫學

上一則

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

下一則

德州婦修草坪「天降一條蛇」老鷹加入戰局扯她手臂

延伸閱讀

新款減重藥Wegovy減少2成心臟病風險 可望納保險給付範圍

新款減重藥Wegovy減少2成心臟病風險 可望納保險給付範圍
女足世界盃／第4度闖進女足世界盃8強 日本3:1贏挪威

女足世界盃／第4度闖進女足世界盃8強 日本3:1贏挪威
歐盟、挪威、冰島撤銷福島食品進口限制 僅剩中台韓等9國有管制

歐盟、挪威、冰島撤銷福島食品進口限制 僅剩中台韓等9國有管制
女足世界盃／A組賽事落幕 瑞士、挪威共同晉級16強

女足世界盃／A組賽事落幕 瑞士、挪威共同晉級16強

熱門新聞

專欄指出，水瓶、摩羯、天蠍是最喜歡獨來獨往的星座。圖為示意圖。（取材自ingimage）

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

2023-08-03 03:10
60歲楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，凍齡秘訣大公開。（Getty Images）

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

2023-08-05 21:14
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。（路透）

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

2023-08-02 20:17
圖為上班族示意圖。(ingimage)

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

2023-08-01 04:08
你的行李箱有8000萬個細菌，專家分析行李箱常見的細菌及污染物。(本報資料照片)

行李箱有8000萬細菌 專家教你如何有效清潔

2023-08-03 23:28
圖片來源/ingimage

很傻很天真？這3個星座實際上是心機girl

2023-08-01 18:32

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友