AI聽「鍵盤打字聲」就可竊取你密碼 研究：準確率高達95%

研究發現，人工智慧(AI)已足夠進步，可以透過聆聽視訊軟體Zoom和其他錄音設備上錄製的鍵盤打字聲，來辨識出輸入電腦的資訊和密碼。（美聯社）

研究發現，人工智慧 (AI )已足夠進步，可以透過聆聽視訊軟體Zoom和其他錄音設備上錄製的鍵盤打字聲，來辨識出輸入電腦的資訊和密碼。

每日郵報等報導，這項來自英國三所大學的研究團隊藉由深度學習模型，錄下鍵盤打字聲來辨識出輸入電腦的資訊，結果顯示用iPhone 錄音辨識的精準度為95%，而用Zoom視訊軟體錄音精準度為93%。

研究人員透過按壓MacBook Pro上36個按鍵的聲音，每個按鍵都以不同的手指或壓力按了25次，來訓練人工智慧模型，隨後該模型即可正確識別每個按鍵的模式。

為了證明他們的理論，他們將一支iPhone放在一台MacBook Pro旁邊約17公分處，以記錄下在MacBook Pro鍵盤上打字的聲音，結果準確率高達95%。

研究人員以同樣的方式對Zoom與Skype進行測驗，他們藉由遠端會議來蒐集目標對象的鍵擊資料，再以這些資料來訓練模型，透過Zoom側錄的準確率達93%，透過Skype也有91.7%。

英國薩里大學網絡安全中心博士生托里尼(Ehsan Toreini)指出，每個按鍵都有獨特的音頻或聲音，可以透過聲紋辨識來推斷按下的鍵。

托里尼建議蘋果公司應該考慮在鍵盤中添加隨機噪音，以防遭到旁路攻擊，Zoom等軟體也應該壓縮音頻。

研究人員表示，這類的旁路攻擊主要是獲取受害者所輸入的密碼，欲破解不難，只要變更打字風格，模型的準確度就會降低，而且對於那些可以不看鍵盤就打字的使用者來說，辨識也較難，另一個防禦方法則是採用隨機密碼。