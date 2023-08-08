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蘋果憂3奈米良率？Q&A看懂台積電為何願吸收晶片瑕疵成本

編譯葉亭均／綜合7日電
台積電傳出與蘋果達成協議，將吸收利用3奈米製程為蘋果生產A17晶片過程中出現瑕疵不良晶片的成本。（路透）
台積電傳出與蘋果達成協議，將吸收利用3奈米製程為蘋果生產A17晶片過程中出現瑕疵不良晶片的成本。（路透）

台積電傳出與蘋果公司達成罕見的協議，台積電將吸收利用3奈米製程為蘋果生產A17晶片過程中出現瑕疵不良晶片的成本。有分析說，蘋果將藉此為新的iPhone省下數十億美元的晶片成本。

究竟台積電傳言中簽下的這份協議，是「讓利」還是為長遠利益鋪路？以下是Q&A整理：

Q：台積電與蘋果簽了什麼樣的私下協議？有瑕疵的晶片誰埋單？

關於蘋果新一代晶片將採用台積電最新3奈米製程的傳言已流傳數月，包括用於Mac的M3系列處理器，以及iPhone 15 Pro的A17仿生晶片，都將採用3奈米製程製造。

科技媒體The Information在7日報導，台積電與蘋果已簽下協議，利用3奈米為蘋果產品生產晶片時，若出現品質不佳的晶片，成本由台積電吸收。換句話說，蘋果只為「良品」晶片付錢。

Q：台積電簽的這份協議為何罕見？

這項協議之所以引人關注，在於台積電以往通常要求客戶承擔與晶圓相關的所有費用，包括任何有缺陷的產品，但這次的協議卻願意承擔缺陷晶片成本。

在晶片製造過程中，是在一大片晶圓上創造出許多一小塊一小塊的晶片，接著再進行分割、切成獨立的晶片。但一片矽晶圓上總會有一些晶片出現缺陷，這些瑕疵晶片無法運作、不符訂購公司的規格，一般而言，晶片設計者必須為晶圓代工業者每片產出的晶片買帳，無論是否能運作。

Q：此舉代表蘋果擔心台積電3奈米的良率？

台積電向來以極佳的良率稱霸晶圓代工業界，所以以往客戶也不用擔心需要承擔太多不良晶片的成本。

不過，The Information報導指出，台積電3奈米晶圓廠製程良率大約落在70%至80%間，這代表每生產五片晶片，就可能有一片有缺陷。

然而，在全新晶片製程的初期階段，本來就容易出現良率的問題。但良率數字會基於晶片製造過程而改變，而且隨著製程改善，良率也會隨之提升。

Q：對蘋果有什麼好處？

這項協議可望為蘋果在iPhone、iPad、Mac晶片方面節省至少數十億美元成本。

Q：對台積電有什麼好處？

乍看之下，這對台積電來說似乎是自家讓利，是個不利台積電的的行動。不過，The Information分析，蘋果向台積電下的訂單規模顯然夠大，足以讓台積電有能力吸收瑕疵晶片的成本。

台積電透過在為蘋果供貨的同時，可改善3奈米製程的生產流程，快速學習如何改進和擴大生產規模。一旦3奈米製程良率逐步提升，台積電就可以向其他客戶收取更高的價格，並恢復對瑕疵晶片的收費。

The Information報導指出，台積電2022年的720億美元營收中，蘋果占了23%，是台積電最大客戶。近幾個月來一直有報導說，蘋果已包了台積電短期內3奈米製程的產能。

報導說，台積電的3奈米技術將獨家供應蘋果使用「大約一年」，之後才會有產能可供其他公司使用。

目前三星已經推出3奈米製程，英特爾則還在準備中。另一家科技新聞網站Ars Technica指出，台積電多年來一直領先於其競爭同業，但面臨同業積極追趕，若台積電不繼續向蘋果提供有利的條件，蘋果可能總是會威脅要轉單他廠。這也是可能是台積電為何會利用這種協議來鞏固訂單的原因之一。

台積電 晶片 iPhone

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