立秋7禁忌注意 忌晚睡、悲傷…他曝吃「這一物」好運旺

立秋象徵炎熱的天已過，即將迎來涼爽的天氣。(示意圖，ingimage)

8月8日是立秋，立秋是24節氣中的第13個節氣，當太陽經過黃經135度時，代表炎熱的天氣已過，涼爽的天氣將到來，秋季即將開始，因此古人便稱之為「立秋」。而清水孟星座塔羅牌小孟老師也在臉書 「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享立秋時應注意的七個禁忌，提醒民眾除了慶祝父親節之外，不妨也注意一下這七個立秋禁忌。

以下為七點禁忌：

1.不宜過燥食物

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不適合食用太補氣的食材，以免腸胃與肺過燥。

2.忌晚睡早起

立秋時暑氣還在，白天熱晚上涼，最好早睡早起，晚睡易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，忽冷忽熱容易影響身體機能。

3.避免出入人多之地

立秋主肺，代表空氣傳染疾病多，因此要盡量減少出入人多之地。

4.忌悲傷

立秋不宜悲傷，要保持心靈平靜，若過度悲傷可是會壞運氣纏身，心情不好建議出門散步、旅遊。

5.忌吃瓜

少吃西瓜與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物，腸胃弱的人更要多注意，以免拉肚子。

6.忌破壞農田穀物

立秋要護秋，護秋意味著要守護好穀物，因此古人希望立秋不要踐踏農田穀物，以免惹怒穀神。

7.忌玩蟋蟀

立秋的「秋」字，在商周文字中以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀生在秋天，因此借蟋蟀的形狀代表秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

小孟老師說明，由於立秋要養肺，可以食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等食材來潤肺。他也分享立秋轉運大法，因為秋字代表著稻米和火，用火將白米煮熟，藉由吃白米飯可達到開運的效果。若想開財，可以在中午11點至13點時吃白飯，以增強財運以及整體運勢，因此在父親節跟父親一同吃白米飯便可能使好運旺旺來。