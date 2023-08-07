我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏股價創新高 巴菲特財富超蓋茲全球排名第5

開槍後冷眼旁觀華男溺亡 他被判終身監禁

立秋7禁忌注意 忌晚睡、悲傷…他曝吃「這一物」好運旺

聯合新聞網／綜合報導
立秋象徵炎熱的天已過，即將迎來涼爽的天氣。(示意圖，ingimage)
立秋象徵炎熱的天已過，即將迎來涼爽的天氣。(示意圖，ingimage)

8月8日是立秋，立秋是24節氣中的第13個節氣，當太陽經過黃經135度時，代表炎熱的天氣已過，涼爽的天氣將到來，秋季即將開始，因此古人便稱之為「立秋」。而清水孟星座塔羅牌小孟老師也在臉書「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享立秋時應注意的七個禁忌，提醒民眾除了慶祝父親節之外，不妨也注意一下這七個立秋禁忌。

以下為七點禁忌：

1.不宜過燥食物

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不適合食用太補氣的食材，以免腸胃與肺過燥。

2.忌晚睡早起

立秋時暑氣還在，白天熱晚上涼，最好早睡早起，晚睡易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，忽冷忽熱容易影響身體機能。

3.避免出入人多之地

立秋主肺，代表空氣傳染疾病多，因此要盡量減少出入人多之地。

4.忌悲傷

立秋不宜悲傷，要保持心靈平靜，若過度悲傷可是會壞運氣纏身，心情不好建議出門散步、旅遊。

5.忌吃瓜

少吃西瓜與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物，腸胃弱的人更要多注意，以免拉肚子。

6.忌破壞農田穀物

立秋要護秋，護秋意味著要守護好穀物，因此古人希望立秋不要踐踏農田穀物，以免惹怒穀神。

7.忌玩蟋蟀

立秋的「秋」字，在商周文字中以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀生在秋天，因此借蟋蟀的形狀代表秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

小孟老師說明，由於立秋要養肺，可以食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等食材來潤肺。他也分享立秋轉運大法，因為秋字代表著稻米和火，用火將白米煮熟，藉由吃白米飯可達到開運的效果。若想開財，可以在中午11點至13點時吃白飯，以增強財運以及整體運勢，因此在父親節跟父親一同吃白米飯便可能使好運旺旺來。

臉書

上一則

WFH推燒 視訊軟體Zoom也要求員工返回辦公室上班

下一則

兆彩頭獎飆至15.5億史上最高 連續31次無人中

延伸閱讀

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項
陳勝腸胃肝膽專科呼籲預防勝於治療 定期檢查必不可少

陳勝腸胃肝膽專科呼籲預防勝於治療 定期檢查必不可少
以為腸胃弱 竟是「女性寧靜殺手」卵巢癌晚期

以為腸胃弱 竟是「女性寧靜殺手」卵巢癌晚期
女性寧靜殺手 她腹痛以為腸胃變弱 卻是卵巢癌晚期

女性寧靜殺手 她腹痛以為腸胃變弱 卻是卵巢癌晚期

熱門新聞

專欄指出，水瓶、摩羯、天蠍是最喜歡獨來獨往的星座。圖為示意圖。（取材自ingimage）

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

2023-08-03 03:10
圖為上班族示意圖。(ingimage)

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

2023-08-01 04:08
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。（取材自pexels）

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

2023-07-31 01:48
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。（路透）

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

2023-08-02 20:17
60歲楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，凍齡秘訣大公開。（Getty Images）

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

2023-08-05 21:14
你的行李箱有8000萬個細菌，專家分析行李箱常見的細菌及污染物。(本報資料照片)

行李箱有8000萬細菌 專家教你如何有效清潔

2023-08-03 23:28

超人氣

更多 >
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪