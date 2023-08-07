看似花心「遇真愛絕對專一」3星座 他赴湯蹈火在所不惜

有些星座看似花心，遇到真愛後將變得十分專一。示意圖。（取材自ingimage）

電視劇中總會見到花心男在遇見真愛後，一夜之間變得專一無比的戲碼，不過不僅限於電視劇，現實生活中也會碰到類似情況，有些星座看似花心，然則在遇見他們的「Mr. Right」後，便會搖身一變成為專屬一人的白馬王子。中國媒體搜狐網點名三星 座「一旦遇見真愛，就會變得無比專一」，以下便來看看有誰上榜。

巨蟹座

巨蟹座的男生十分在乎感情，討厭受到束縛、性格隨意，對待感情也是如此，以至於會讓旁人誤會，如此細膩深情的人，戀愛經驗肯定非常豐富、花心，然而事實上，巨蟹座雖然重情卻並不濫情，他們只是還沒有遇到那個能夠讓自己付諸真心的人。

一旦巨蟹座的男生遇到自己認可的人，他們便會自覺地收起一身的散漫、隨興，變得專一無比，愛得毫無保留，這份心意便如同磐石一樣無可轉移。

雙子座

雙子座的男生單身時確實很花心，他們喜歡被異性圍繞的感覺，也十分享受跟異性曖昧的氛圍，若在路上看到美女，都會不經意間的瞄一眼。他們在沒有真正愛上一個人前，對待任何人都一視同仁。

不過樂觀、熱情的雙子座一旦得到對方的真心、愛意，他們會讓自己做到深情又專一，且當雙子座的男生真心愛上一個人，就會鍾情於那個人，眼裡再也不會有其他人的存在，只要對方以真誠的心對待自己，自己定以雙倍回報。

雙魚座

雙魚座的男生喜歡新鮮感，他們會不斷的尋找真愛以填補害怕孤獨的心，導致他們的行為經常被誤會，不過那其實只是他們非常依賴愛情的一種表現而已，在他們尋愛的過程中出現的插曲都並非他們付出真心經營的感情。

如果雙魚座的男生真心愛人的話，他們便會用一輩子來證明，當他們對感情特別專注的時，完全會像變了一個人。雙魚座為了心中的那個人，即使赴湯蹈火也在所不辭，因此看似花心的雙魚男，遇見真愛後會變得專一無比。