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不老騎士 新澤西退休老師慶祝80歲 連80天日騎單車80公里

編譯盧炯燊／綜合6日電
勞倫斯藉這次騎單車慶生來為 America's Grow-a-Row籌款。(取自 America's Grow-a-Row.org)
勞倫斯藉這次騎單車慶生來為 America's Grow-a-Row籌款。(取自 America's Grow-a-Row.org)

新澤西州亨特登郡(Hunterdon County)退休教師勞倫斯(Paul Lawrence)將於10月9日迎來80歲生日，決定以一個不認老的特別方式來慶祝。

本身是單車愛好者的勞倫斯，已自7月5日開始連續80天，每天騎單車80公里(約49.2哩)，每周休息一天，剛好到10月9日迎來80歲，整個里數加起來為6400公里(約3976哩)。

勞倫斯本身是全自然食物及素食倡導者，故藉這次騎單車慶生來為總部位於匹茲敦(Pittstown)的 America's Grow-a-Row籌款。

除了騎單車，勞倫斯也是中國氣功的愛好者，藉以調節思想、呼吸、身體的運動及姿勢。他說已修煉氣功25年，讓身體的能量不斷流動，與騎單車相輔相成。

勞倫斯是從特拉華鎮(Delaware Township)所居住的占地55英畝農場出發，他與妻子將於11月結婚50周年。

在媒體問及他的路線時，他說澤西海岸、樹林中的越野小徑、澤西市有標記的單車道、長長的鄉村地區等，都是他騎行的地方。

在平常日子裡，他每天早上7時30分左右開始，根據天氣情況在戶外騎車，確實在戶外不行時就在家裡地下室騎健身單車，平均每小時騎12至14哩，他說騎得不快，但很堅持。

勞倫斯出生於新州l帕賽克郡(Passaic County)，在蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)取得數學學位及教育碩士學位，其後在高中任教，退休前是數學督導員。

勞倫斯對騎單車的興趣始於20多歲時，每天都不騎不快，也得到妻子鼓勵。

70歲時，他從加州聖巴巴拉騎車到南卡州查爾斯頓(Charleston)。 75歲時，他從俄勒岡州波特蘭(Portland)騎到緬因州波特蘭。

當問及下次騎車之旅時，勞倫斯說他不確定，但他樂觀地期待著100歲生日，「我一直在想，當100歲的時候，我要騎車100公里，但不會持續100天了！」

波特 退休 新澤西州

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