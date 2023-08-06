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「懶女孩工作」？高薪但省力 26歲網紅創出抖音熱門語暴紅

編譯徐薏茹／綜合6日電
「懶女孩工作」一詞實際上是在描述女性追求「生活與工作的平衡」。（Getty Images）
「懶女孩工作」一詞實際上是在描述女性追求「生活與工作的平衡」。（Getty Images）

人人都夢想找個薪水優渥又不至於太忙碌的工作，疫情讓人意識到生活中有許多比工作更重要的事，這樣的觀念帶起「無聲辭職」(quiet quitting)、「猛烈應徵」(rage applying)等職場趨勢，尤其是Z世代，他們不怕冒著一切風險轉換跑道，只為找到更好的工作，在這樣的環境背景下，最新的熱門詞彙在TikTok上應運而生，即所謂的「懶女孩工作」(lazy-girl jobs)。

Netflix前共融主管(Director of Inclusion)、職場專家蜜雪兒‧金恩(Michelle King)解釋，「懶女孩工作」(#lazygirljob)與「無聲辭職」現象一樣，是員工希望抵制有毒職場文化的又一個例子。

曾在亞馬遜擔任12年主管的克里斯蒂‧庫爾特(Kristi Coulter)對於有毒的職場文化有些瞭解，她表示懶女孩的「懶惰」只是玩笑式的說法，實際上是在描述「生活與工作的平衡」。

金恩說明，懶女孩工作泛指可以在標準朝九晚五的上班時間內在家完成的工作，任務的要求不高，主管也很隨和，並且支付6萬到8萬元的薪水，讓年輕人足以依此過活，但不會感受到工作超時的壓力。

這一詞彙於2023年5月由26歲的網紅蓋碧艾拉‧賈吉(Gabrielle Judge)創造，她明白懶惰這一詞有負面含意，但她想激起對話，「懶女孩工作並不是讓人偷懶的工作，而是工作與生活平衡保持得很好，以致於幾乎感覺像是在偷懶的職業。」

如何找懶女孩工作？

能維持最佳工作與生活平衡的工作大多是遠距或混合型工作，可以透過LinkedIn網站上的求職篩選器鎖定這類機會，LinkedIn職涯專家麥克卡斯基爾(Andrew McCaskill)表示七分之一的工作屬於混合型，十分之一屬於遠距型，今年以專業服務、金融服務、科技與媒體業的混合工作增加最多。

疫情 亞馬遜 蜜雪兒

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