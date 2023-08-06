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女足世界盃／關鍵PK這球 瑞典旋進球門被撥出仍算 美國隊寫最差戰績

中新社／北京6日電

女足世界盃6日爆冷門，世界盃四冠王、世界排名第一的美國女足在PK大戰中輸給瑞典隊，提前出局。瑞典隊與荷蘭隊攜手晉級8強。 

一場120分鐘的沉悶平局後，衛冕冠軍美國隊在PK大戰中負於瑞典隊，止步16強，創該隊的世界盃最差戰績。挺進8強的瑞典隊將在八強賽中迎戰日本隊。

世界排名第一的美國隊自1991年開始參加世界盃，拿過4次冠軍、1次亞軍、3次季軍，同時還4度獲得奧運金牌，堪稱國際足壇的女足「夢之隊」。

美國隊今年寫下世界盃最差戰績，此番出局已有先兆。在小組賽中，美國隊就狀態低迷，僅在迎戰世界盃新軍越南隊時取得一場勝利，面對荷蘭隊和另一支世界盃新軍葡萄牙隊時均打成平局。最終，美國隊位居荷蘭隊之後，以小組第二的身分晉級16強，使得世界排名第三的瑞典隊成為其在16強賽中的對手。 

瑞典隊雖未拿過世界冠軍，但她們4度獲世界盃獎牌，並在近兩屆奧運上均獲亞軍，是名副其實的「無冕之王」。這場16強賽，由世界第一對陣世界第三、「無冕之王」挑戰世界霸主，本是一場世界女足頂級水平的較量，但因兩隊表現平平，使得這場被喻為「巔峰對決」的賽事質量大打折扣。

全場比賽中，雙方互有攻守，美國隊占據優勢。瑞典隊門將穆紹維奇表現神勇，多次化解險情。最終，雙方在90分鐘的常規時間和30分鐘的加時賽中以0：0互交白卷。

在PK大戰中，瑞典派出赫提格（Lina Hurtig）起腳射門，球被美國門將娜荷（Alyssa Naeher）撲到空中，但球疑似仍旋進球門，娜荷又把球撥出，經過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後，裁判認定進球，瑞典最終在PK大戰以5：4取勝晉級8強。

繼世界排名第二的德國隊止步小組賽後，世界第一美國隊也在16強中出局。

無緣8強的美國隊，不僅創造了該隊的世界盃最差戰績，同時也以其在本屆世界盃賽上的平庸表現，將美國女足拉下了「夢之隊」的神壇。

女足16強戰，兩隊廝殺到延長賽都沒能破網，最終瑞典在PK大戰以5：4淘汰美國，讓...
女足16強戰，兩隊廝殺到延長賽都沒能破網，最終瑞典在PK大戰以5：4淘汰美國，讓美國隊的女足世界盃3連霸夢碎。(美聯社)
女足16強戰，兩隊廝殺到延長賽都沒能破網，最終瑞典在PK大戰以5：4淘汰美國，讓...
女足16強戰，兩隊廝殺到延長賽都沒能破網，最終瑞典在PK大戰以5：4淘汰美國，讓美國隊的女足世界盃3連霸夢碎。(美聯社)

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