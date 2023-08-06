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芭比全球票房衝破10億美元 創女性導演影史紀錄

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「芭比」北美票房穩坐冠軍「巨齒鯊2」咬下「奧本海默」竄第２

中新社／洛杉磯6日電
瑪格羅比（左）和萊恩葛斯林主演的真人版「芭比」在全球持續大賣。（圖：華納兄弟提供）
瑪格羅比（左）和萊恩葛斯林主演的真人版「芭比」在全球持續大賣。（圖：華納兄弟提供）

電影「芭比」（Barbie）自7月21日首映以來勢頭強勁，不僅一直穩居單日北美票房冠軍，全球票房更直破10億美元。

據票房統計網站Box Office Mojo8月6日發布的電影市場數據，29部影片北美周末票房（4日至6日）報收約1.75億美元，雖較前一周末下跌約18%，仍位居2023年迄今北美周末票房成績前五席之列。

奇幻愛情喜劇片「芭比」此番以約5300萬美元第三次奪得北美周末票房冠軍，佔該統計周期北美總票房近三分天下，成為今年5月以來北美周末票房排行榜首個三連冠。

目前，「芭比」北美累計票房約4.59億美元，超越「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man：Across the Spider-Verse）躍升至2023年度北美地區票房排行榜第二位。在全球票房方面，「芭比」亦以約10.31億美元迅速升至2023年度排行榜第二位，僅次於改編自任天堂經典遊戲的動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)，成為2023年迄今票房破10億美元的兩部影片之一。

美中合拍片「巨齒鯊2：海溝深淵」奪下北美票房亞軍。（取材自微博）
美中合拍片「巨齒鯊2：海溝深淵」奪下北美票房亞軍。（取材自微博）

4日亮相的科幻冒險動作片「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg2：The Trench）是本期榜單排名最靠前的新片，以約3000萬美元首映周末票房位列次席。第一部「巨齒鯊」（The Meg）於2018年8月推出，由好萊塢明星傑森史塔森等主演，在北美地區收獲逾1.45億美元，全球票房約5.3億美元。時隔5年推出的「巨齒鯊2」，依舊由傑森史塔森主演，這次還有中國著名電影人吳京，迄今總票房約1.42億美元，其中北美以外市場占比近八成。

緊隨其後的是歷史傳記劇情片「奧本海默」（Oppenheimer），以約2870萬美元周末票房、38.6%環比跌幅，從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。目前該片北美累計票房接近2.3億美元，總票房已超過5.5億美元。

「奧本海默」北美票房滑落第三。（美聯社）
「奧本海默」北美票房滑落第三。（美聯社）

另一部新片「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles：Mutant Mayhem）以約2800萬美元首映周末票房登上本期榜單第4位。這部動畫片於2日亮相，迄今總票房約5157萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.7、MTC評分74、爛番茄新鮮度96%，CinemaScore打分為A。 

迪士尼奇幻恐怖喜劇片「幽靈公館」（Haunted Mansion）第二個上映周末票房環比下跌逾六成，以約897萬美元從上期榜單季軍降至本輪排名第5位。該片自開畫以來反響平平，目前總票房約5962萬美元。

芭比 迪士尼 奧本海默

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