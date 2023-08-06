3星座選麵包不選愛情：這個星座「只挑適合的人」結婚

三星座結婚會選麵包，而非愛情。 示意圖m(取材自ingimage)

愛情與麵包是兩大抉擇難題，尤其現代生活經濟壓力愈來愈大，想跟心愛的人結婚再也不是一件簡單的事。陸網《搜狐》分析「選擇麵包而非愛情」的三大星座，包括金牛座、巨蟹座、獅子座。除非另一半的外在條件符合要求，能讓未來生活有所保障，否則金牛座不會將愛情做為結婚的唯一理由，而是會選擇適合的人。

金牛座 為了錢可能屈服現實

金牛座的人相當務實，經常對於金錢斤斤計較，甚至不惜與人產生矛盾，他們深知金錢得來不易，因此更加看重金錢的流失，他們保守傳統，會為了安定的生活每天勤奮工作，做事也會小心翼翼。

金牛座的人認為，衝動下的後果會令他們感到不安，愛情不會是他們結婚的唯一理由，對於把金錢看得很重的他們來說，更可能會屈服於現實，只要對方的外在條件能夠符合要求，並讓以後生活有所保障，那麼他們就會願意與適合的人結婚。

巨蟹座 不會為愛情放棄一切

新時代的巨蟹座不再是傳統小女人，他們為了讓生活更多采多姿，會學習追求時尚 、物質，訓練自身的綜合素質，他們想要自己的生活，追求名牌、出入高級場所、與知名人士相伴，他們不會為了愛情放棄所有一切，更無法接受不現實的裸婚。

對於巨蟹座而言，只有一顆愛自己的心是遠遠不夠的，沒有物質作為基礎的人，不會是他們所考慮的對象。

獅子座 金錢決定感情走多遠

獅子座始終朝向自己的目標前進，金錢能為他們帶來野心，還能為各種需求埋單，他們非常認同「談戀愛不能缺錢」的觀點，因為只要有錢，就能過上高品質的生活、談高品質的戀愛。

對獅子座而言，無論對象外貌再優越，都比不上經濟雄厚，他們認為，金錢能解決很多問題，但是若沒有錢就什麼都是問題，畢竟不面對現實的人往往都會被現實打敗，對他們來說，金錢可以決定一段感情能走多遠。