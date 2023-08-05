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傳iPhone 15將在9月13日亮相 頂規版4大升級

中央社／ 台北5日電
蘋果公司預計9月發表iPhone 15系列4款新手機。 示意圖。（路透）
蘋果公司預計9月發表iPhone 15系列4款新手機。 示意圖。（路透）

蘋果公司預計9月發表iPhone 15系列4款新手機，外傳全面升級4800萬像素相機和USB-C充電孔，且Pro機型可能配備超窄邊框和全新潛望式鏡頭，頂規版售價恐超過1894美元。

根據9to5Mac、MacRumors等國外科技網站消息，美國電信商已要求員工不要在9月13日休假，以準備手機相關活動，似乎暗示iPhone新機可能在當天亮相。按照往例，如果iPhone新機9月13日發表，當週9月15日會開放訂購，並於隔一週的9月22日開賣。

9to5Mac網站報導，iPhone 15系列將推出4款機型，包括平價款iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及旗艦機型iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。其中iPhone 15、iPhone 15 Plus將跟上Pro機型腳步，主相機像素從1200萬升級4800萬，採用全新堆疊式感光元件，可以捕捉更多光線、提升夜拍效果。

報導提到，iPhone 15全系列將換上USB-C充電孔，但蘋果可能以不同傳輸速率來拉大規格差距，iPhone15與iPhone 15 Plus將採用USB 2.0版本，Pro機型將採用傳輸速率更快的USB 3.2版本。

外媒預測iPhone 15 Pro旗艦機型還有更多升級，包括螢幕邊框只有1.55公釐，為智慧型手機有史以來最薄邊框。iPhone 15 Pro Max將是蘋果首款搭載潛望式鏡頭的手機，提供最高6倍光學變焦，就算放大拉近拍攝也能避免影像模糊。

美國Wedbush Securities調查顯示，由於零組件成本增加，iPhone 15系列價格將全面調漲，平價款的iPhone 15與iPhone 15 Plus漲幅約100美元，Pro旗艦機型漲幅約200美元。這也代表iPhone 15 Pro Max頂規版台灣售價可能突破新台幣6萬元，成為史上最貴iPhone。

向來準確預測蘋果消息的天風國際證券分析師郭明錤日前在推特發文表示，受到2022年11月鴻海鄭州工廠停工事件影響，去年第4季iPhone出貨下滑，但大部分的零組件出貨計畫在去年第4季並沒有顯著變化。

郭明錤認為，除非iPhone 15發售後需求優於市場預期，否則大部分的供應商會因為iPhone 15需求低於iPhone 14，導致基本面在今年下半年面臨成長壓力。

iPhone 智慧型手機 證券

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