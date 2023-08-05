傳iPhone 15將在9月13日亮相 頂規版4大升級

蘋果公司預計9月發表iPhone 15系列4款新手機。 示意圖。（路透）

蘋果公司預計9月發表iPhone 15系列4款新手機，外傳全面升級4800萬像素相機和USB-C充電孔，且Pro機型可能配備超窄邊框和全新潛望式鏡頭，頂規版售價恐超過1894美元。

根據9to5Mac、MacRumors等國外科技網站消息，美國電信商已要求員工不要在9月13日休假，以準備手機相關活動，似乎暗示iPhone新機可能在當天亮相。按照往例，如果iPhone新機9月13日發表，當週9月15日會開放訂購，並於隔一週的9月22日開賣。

9to5Mac網站報導，iPhone 15系列將推出4款機型，包括平價款iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及旗艦機型iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。其中iPhone 15、iPhone 15 Plus將跟上Pro機型腳步，主相機像素從1200萬升級4800萬，採用全新堆疊式感光元件，可以捕捉更多光線、提升夜拍效果。

報導提到，iPhone 15全系列將換上USB-C充電孔，但蘋果可能以不同傳輸速率來拉大規格差距，iPhone15與iPhone 15 Plus將採用USB 2.0版本，Pro機型將採用傳輸速率更快的USB 3.2版本。

外媒預測iPhone 15 Pro旗艦機型還有更多升級，包括螢幕邊框只有1.55公釐，為智慧型手機 有史以來最薄邊框。iPhone 15 Pro Max將是蘋果首款搭載潛望式鏡頭的手機，提供最高6倍光學變焦，就算放大拉近拍攝也能避免影像模糊。

美國Wedbush Securities調查顯示，由於零組件成本增加，iPhone 15系列價格將全面調漲，平價款的iPhone 15與iPhone 15 Plus漲幅約100美元，Pro旗艦機型漲幅約200美元。這也代表iPhone 15 Pro Max頂規版台灣售價可能突破新台幣6萬元，成為史上最貴iPhone。

向來準確預測蘋果消息的天風國際證券 分析師郭明錤日前在推特發文表示，受到2022年11月鴻海鄭州工廠停工事件影響，去年第4季iPhone出貨下滑，但大部分的零組件出貨計畫在去年第4季並沒有顯著變化。

郭明錤認為，除非iPhone 15發售後需求優於市場預期，否則大部分的供應商會因為iPhone 15需求低於iPhone 14，導致基本面在今年下半年面臨成長壓力。