伊莉莎白每天狂泌逾5.6公升母乳。（取材自YouTube）

俄勒岡州波特蘭三寶媽伊莉莎白（Elisabeth Anderson-Sierra）2014年被診斷出罹患「泌乳過多綜合症」（hyperlactation syndrome），每天狂泌5.6公升母乳，遠遠超過孩子所需的1.7公升，儘管這是一種罕病，但她將其視為恩賜，8年來持續提供給其他新生兒，至今已捐贈多達1600公升，打破金氏世界紀錄。

每日郵報報導，伊莉莎白2014年生下第一個女兒伊莎貝拉（Isabella）時，被診斷出「泌乳過多綜合症」，懷孕期間的荷爾蒙變化導致乳房增大，產生過多的催乳素（prolactin），在懷孕14周後就開始產奶。雖然醫生建議她服用多巴胺受體激動劑「溴隱亭」（bromocriptine）減少產奶，不過擔心可能無法提供女兒充足母乳，最終她仍決定透過密切監測，掌握健康狀況。

伊莉莎白透露，她懷孕20周時，每天產奶量已達到850毫升，得用毛巾蓋住乳頭吸收多餘奶水；此時，她開始將母乳捐贈給加州 一間大型母乳銀行，甚至透過臉書（Facebook）分送給當地其他產後媽媽。目前她已獲金氏世界紀錄認證，捐贈至少1600公升母乳，不過她表示自己捐助量超過2650公升。

伊莉莎白已捐贈多達1600公升母乳。（取材自YouTube）

伊莉莎白表示，產奶量過多為她帶來許多不便，經常需要擠奶導致只能待在家中，過度哺乳還會導致嬰兒窒息或體重過重；如今，她打算在最小的孩子斷奶後切除雙乳，回歸正常生活。

美國醫學 會兒科雜誌（JAMA Pediatrics）報告指出，醫學機構在已接種mRNA疫苗婦女產出的母乳中，檢測 出新型冠狀病毒抗體，證實保護作用會傳遞給嬰兒。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據，2019年83%美國出生的嬰兒，出生後的頭幾個月都接受純母乳餵養，但滿6個月大時，餵養率急劇下降，只剩不到1/4。

超強！奶媽罹罕病「狂分泌母乳」 捐1600公升破世界紀錄

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