60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

60歲楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，凍齡秘訣大公開。（Getty Images）

60歲的楊紫瓊 靠著電影《媽的多重宇宙》如願摘下了奧斯卡女主角獎，成為首位亞裔影后！在台上說：「女士們，別讓任何人告訴妳，妳已過了巔峰。永遠不要放棄！」楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，健康陽光的形象，只有光彩動人可以形容，營養師高敏敏特別在臉書粉絲團「高敏敏 營養師」分享影后的三餐飲食大公開。

楊紫瓊三餐飲食食譜

通常會選擇燕麥片搭配牛奶/咖啡，也會改吃燕麥片＋蜂蜜＋葡萄乾＋咖啡；這樣的組合有澱粉但高纖、低熱量。

．麥片：大家如果不想吃麥片，也可以其他未精製澱粉做替換，像是地瓜、芋頭、南瓜、糙米、玉米等都是不錯的選擇。

．蜂蜜：而蜂蜜比起其它的精緻糖來說，多了一些微量的礦物質跟營養元素。因為天然的蜂蜜是工蜂們把辛苦採集到的花蜜在蜂巢中濃縮熟成的產物裡面的葡萄糖及果糖可以補充能量。

．葡萄乾：另外新鮮的葡萄曬乾後會產生更多營養物質：類黃酮、酚酸、槲皮素等優秀抗氧化物，可以增加身體保護力，少量攝取是很不錯的。

．黑咖啡：最後搭配黑咖啡是因為黑咖啡比較不會胖，因為額外的添加物少、熱量也最低。適量喝、正確喝還能幫助增加新陳代謝、保持清醒、提升工作效率、燃燒脂肪、抗氧化。

午餐：大蒜羅勒義大利麵＋新鮮沙拉

午餐會選擇大蒜羅勒義大利麵＋新鮮沙拉，或選擇雞肉沙拉＋水果，用高纖和低脂蛋白質 取代紅肉（魚肉、海鮮皆屬低脂蛋白質），補充適量澱粉及蛋白質之外還有膳食纖維及植化素，這樣搭配下來就是很營養均衡的一餐！

晚餐：龍蝦（低脂海鮮）＋蒸蔬菜＋紅酒（少量）

通常會選擇低脂海鮮＋蒸蔬菜＋少量紅酒，也會選擇吃魚肉＋雞肉＋白飯＋蔬菜。比較要注意的是酒精適量即可，畢竟喝酒=喝油！高敏敏提醒，酒的酒精濃度越高，熱量也越高。

平時多喝水：4種年齡從體重看一天該喝幾cc

平常以水為主，多喝水可以避免飢餓感。健康的人可以依照飲水建議量來喝：

．一歲以前的嬰兒：不須特別額外喝水

．學齡兒童(7~12歲，20Kg以上皆適用）：「體重kg X 50~60，每日上限2400ml

．青少年(13~18歲，50kg以上皆適用）：「體重kg X 30~35」，每日上限3500ml

．健康成人：體重kg X（30~35）

多吃原型食物 每天瘦身3運動

想要有效瘦身，最好的方式就是「飲食搭配運動」。(取材自ingimage)

有沒有發現，楊紫瓊的擇食上會選擇原型食物，畢竟加工食物不只熱量高、含鈉量高、油脂也偏高，都是造成肥胖老化及不健康的兇手。如果餓了或嘴饞，建議可以吃各式水果優格，或無調味堅果、穀物棒等低卡零食，補充好油脂及維生素。擇食之外，楊紫瓊秉持著「少量多餐、不節食、不餓肚子」的健康飲食習慣，不讓自己餓肚子很重要。

除了健康飲食，楊紫瓊更是遵守「每日瘦身3運動」，每天都會進行鍛鍊，像是游泳、瑜伽、快走等運動，來維持自己的靈活性，雖說是簡單的3運動，現代人來說是有點小挑戰。

高敏敏表示，其實想要有效瘦身，最好的方式就是「飲食搭配運動」，你會發現更加有感。除了以上鍛鍊，其他運動也很推薦大家執行，建議一周運動2-3次。更可以融合有氧和重訓，維持體能的彈性與平衡，用運動訓練身體不同部位維持完美體態，並幫助身體延展、拉伸肌肉。

最後，高敏敏提醒，找出適合自己的飲食法並養成健康好習慣很重要，堆積在身上的也肥肉要想辦法趕緊剷除，希望每個人都可以長久保持優雅健康，找到自己的修身之道。