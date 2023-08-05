她聞到「發炎」味道 隔天老闆就住院

原PO說自己能聞到「發炎」的味道，而且屢試不爽。 示意圖。(取材自ingimage)

人類的嗅覺非常重要，可以辨識各種東西的氣味，不過有一名女網友在臉書 表示自己能聞到「發炎」的味道，從爸爸、老公到公司的老闆，她都聞到他們身體上出了狀況。貼文一出引起眾人熱議，還有不少人也有相同經驗。

原PO在臉書「匿名公社」寫道，她能聞到別人身上發炎的味道，「一種悶悶的，說不上來的味道」。她說第一次聞到是在爸爸身上，因為爸爸愛打麻將，常常日夜顛倒，味道特別重，不過後來戒了麻將後，味道就沒了。

第二個是老公，因為老公常常玩電腦到三更半夜才睡，身上也會有淡淡的味道；第三個是公司的老闆，原PO說有一次從老闆身邊走過，對方身上有超級重的味道，隔天就聽到主管說老闆住院了，讓她相當訝異。對於自己這種「功能」，原PO很納悶地想知道到底是什麼原因？

不少人開玩笑地說「炭治郎？」、「可以考慮到機場緝毒」、「醫院的高級職業攬客經理就決定是你了！請盡快至各大醫院毛遂自薦」、「媲美緝毒的史賓格犬」、「樓主會不會被抓去做研究？」、「我只能聞得到銅臭味」、「我只能聞屁味分辨是誰放的」、「第一次聽到，可以預約嗎？」、「你不當中醫師可惜了」、「好想請你幫我們全家聞聞看」。

還有網友也分享類似經驗，「我只記得我外公快離世前幾天，真的味道很重很重很重的那種（不是老人味也不是沒洗澡）」、「我也能聞到，不過我不確定是不是發炎的味道。通常如果身旁的人通宵熬夜，或是睡眠不足，有時是前一天喝大酒，隔天他們身上或是呼吸會有一種特別的味道，我就知道他們的肝很疲勞」、「我可以！我對味道超級敏感，家人對我很感冒，怕跟我講話」、「會耶，有時候如果家人或同事前一天晚上睡不好啊之類的，都會在他們身上聞到肝疲勞的味道」、「我會，確診後嗅覺變更敏感了，好煩」、「我總算找到同路人了，不過我是要很靠近才能聞到，通常是枕邊人才行，能聞到體味有變化，也不是變臭，就是一種慢性發炎上升，味道就會不同」。