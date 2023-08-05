蘋果為何堅持不想讓使用者「輕鬆換電池」？

蘋果疑似將不甩歐盟「可更換電池」新規定，續推原機款上路。(美聯社)

歐盟 繼上次立法要求所有電子產品需要使用Type-C 充電而影響Apple 必須改版後，這次又立法表示，在歐盟境內銷售的所有3C產品，都要提供使用者可更換的電池 ，而蘋果 （Apple）的iPhone 會如何應對？根據外媒報導，蘋果似乎已經決定iPhone將不會配合此規定，將依舊推出無法拆卸並自行更換電池的機款。

根據新的歐盟法律規定，從2027年開始，在歐盟境內銷售的所有3C產品，都要提供使用者可更換的電池。該項規定將衝擊許多科技產品的廠商，其中最引人注目的就是蘋果手機 iPhone。

根據外媒「Gadget Tendency」報導，蘋果的硬體工程師執行副總裁約翰·特納斯（John Ternus）對此表示，如果用戶需要更換電池，應該要有一個安全有效的方式來達成，若讓用戶自行更換，可能導致耐用性和維護性受到衝擊，且「故障點」也將可能增加。

約翰也表示，iPhone通常具有IP68等級的防水性，過去甚至曾有iPhone使用者不小心將手機掉到水裡，花2天時間才取出來該台手機，卻仍然能使用的經驗。但若要加入拆卸並自行更換電池的功能，可能就無法用原本的高科技黏合劑和密封劑，使一切都能防水。

因此外媒表示，顯然蘋果不太同意讓使用者「自行快速且輕鬆自行更換電池」，可能將依舊推出無法拆卸並自行更換電池的機款。因此要如何修改機身或如何規避歐盟新法規，在2027年來臨之前仍是許多果粉關注的焦點。