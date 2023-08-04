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高血壓別碰7類飲食 濃茶、培根、甜點都是地雷

元氣網 ／整理
高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。(取材自ingimage)
高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。(取材自ingimage)

高血壓是「沉默殺手」，它與國人十大死因中的腦血管疾病（第二名）、心臟病（第三名）及腎臟病（排名六至八名）密切相關，是國人常見的慢性病之一。而高血壓並非老人的專利，根據台灣衛福部調查，近年來高血壓患者的年齡有逐漸下降的趨勢。而我們吃進去的食物，對血壓的影響很大，若吃錯食物恐會「禍從口入」讓血壓飆高。

高血壓與高血脂的關係

一般常聽到的「三高」，是國人常見的三種慢性疾病：高血壓、高血糖及高血脂。由於這三種疾病初期沒有任何明顯的症狀，對人體也不會造成明顯的不適，讓人難以察覺，而忽略掉潛藏的危害。事實上「三高」與罹患慢性疾病的風險有極大的關係，不僅會讓血管阻塞，進而促使血液流動不順暢，引發腦中風、心血管疾病、腎衰竭等不可逆的併發症，長期下來導致器官損壞及衰竭，造成永久的傷害。

高血壓不能吃的7類食物

我們吃進去的食物，其實對血壓的高低影響很大。若你有高血壓在身，平日飲食請養成低鹽、低脂肪、低膽固醇、低熱量的用餐習慣，保持清淡飲食為主，並記得多吃蔬菜和水果。以下列舉的７大類食物，請盡量避免食用。

1.甜味食物

甜品。(取材自Pexels)
甜品。(取材自Pexels)

過多的糖分會導致高血壓，攝入太多糖分會使血糖升高，高血糖則會進一步使「血管張力素」的基因表現多出3倍，進而造成血管收縮、血壓升高。糖不但會引起身體發炎，還會造成肥胖跟糖尿病等問題，三高族群要特別少吃。此類食物：甜點、糕點、麵包、蜜餞、果汁等。

2.高脂肪食物

攝取過多飽和脂肪、反式脂肪及膽固醇，會導致血管硬化、危害心血管疾病、增加罹患心血管疾病的風險；也容易導致肥胖，肥胖是引發高血壓的因素之一，烹調宜採用植物油，避免動物油。此類食物：鹹酥雞、油炸食品、肥肉、人造奶油、動物油等。

3.鹽醃食物

鹹鴨蛋。(本報資料照片)
鹹鴨蛋。(本報資料照片)

醃漬的食物在製做時會加入大量鹽分，人體在攝取過多的鹽後，會造成水腫、高血壓等慢性病，對腎臟跟血壓的負擔很大。此類食物：鹹鴨蛋、醬菜、泡菜等。

4.含鈉量較高的加工食品食物

香腸。（本報資料照片）
香腸。（本報資料照片）

加工食品的鹽分含量高，因鈉容易將水分置留在體內，一旦血管中的水分多，血管壓力變大，恐易導致高血壓。此類食物：香腸、火腿、培根、罐頭等。

5.吃入過多的調味料

鹽分含量高的沾醬，因鈉容易將水分置留在體內；一旦血管中的水分多，血管壓力變大，恐易導致高血壓。此類食物：番茄醬、沙茶醬、醬油等。

6.濃茶

飲清淡綠茶則有利於高血壓病患飲用，但忌飲濃茶，尤其是濃烈紅茶。原因是因為紅茶中所含的茶鹼最高，可以引起大腦興奮，導致失眠、心悸等不適，進而使血壓上升。此類食物：濃茶、濃紅茶等。

7.酒

喝酒會使高血壓藥物失去療效，也可能引發中風、心肌梗塞等併發症。要避免血壓上升，飲酒量不宜超過30公克酒精。此類食物：酒。

看完以上高血壓的飲食禁忌，知道日常飲食該避免那些地雷食物了吧。除了飲食禁忌要遵守，也別忘了平日養成低鹽、低脂肪、低膽固醇、低熱量的「清淡飲食」用餐習慣，並定期測量血壓，才能確保血壓在健康數值，維持穩定的血壓與血脂。

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