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零下128.5℉竟能種出西瓜 實驗團隊在「世界最冷地方」喜獲8顆

編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯位於南極的沃斯托克觀測站（Vostok Station，又稱東方站）的北極與南極研究所科學團隊成功在攝氏零下89.2度的低溫種出八顆西瓜。（取材自YouTube）
俄羅斯位於南極的沃斯托克觀測站（Vostok Station，又稱東方站）的北極與南極研究所科學團隊成功在攝氏零下89.2度的低溫種出八顆西瓜。（取材自YouTube）

福斯新聞網報導，科學家表示，他們首次成功在世界最冷的地方種出西瓜。俄羅斯位於南極的沃斯托克觀測站（Vostok Station，又稱東方站）的北極與南極研究所（AARI）科學團隊成功在攝氏零下89.2度（華氏零下128.5度）的低溫種出八顆西瓜。

8月也是南極最寒冷的月分。沃斯托克觀測站AARI團隊首席地球物理學家特普利亞科夫（Andrey Teplyakov）表示：「我們設法在南極最惡劣的條件下，種出產於地球最南端的西瓜。口感和香氣沒有比較差。」

影片來源：YouTube

AARI表示，科學家們利用無土種植科技panoponics，將西瓜種子種植在一層薄薄的土壤替代品中。他們4月稍早選擇種植兩種能適應低氣壓、缺氧環境的早熟西瓜品種，控制氣溫和濕度。由於南極沒有蜜蜂進行授粉，科學家們進行人工授粉。科學家耗時103天，成功種出八顆成熟西瓜，直徑多達13公分、重量重達一公斤。

其實，這並非沃斯托克觀測站首次在如此惡劣的天候條件下種出農產品。沃斯托克觀測站的科學家們在2020年就開始進行蔬菜種植聯合實驗，已開發出多達80種葉菜類作物種植系統。科學家們說，目前正在研究黑莓、草莓和藍莓種植科技。

低溫 俄羅斯 蔬菜

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