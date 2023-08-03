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行李箱有8000萬細菌 專家教你如何有效清潔

元氣網 ／整理
你的行李箱有8000萬個細菌，專家分析行李箱常見的細菌及污染物。(本報資料照片)
你的行李箱有8000萬個細菌，專家分析行李箱常見的細菌及污染物。(本報資料照片)

近一年解封後大家開始紛紛出國，拖著行李箱在世界各國觀光旅行。但你知道其實行李箱超級髒嗎？一件普通的行李箱上可能攜帶多達8000萬個細菌，台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒整理了《你的行李箱，髒到不行了》的多種研究資料，告訴你行李箱上有哪些細菌及清潔方法，讓你不會因為行李箱上的細菌與污染物而引起疾病。

你的行李箱其實髒到不行！黃軒在臉書粉絲團「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」整理了行李箱與細菌的多種研究資料，告訴你行李箱上有哪些細菌，以及這些細菌是哪來。

行李箱上有哪些細菌？

根據研究，一件普通的行李箱上可能攜帶多達8000萬個細菌，其中一些細菌可能會導致疾病。行李箱上可能積聚大量細菌，其中，大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和沙門氏菌是三種最常見的細菌。

行李箱上細菌是哪來的？

這些細菌可能來自於行李箱在旅途中接觸到的不同表面，例如：機場安檢托盤、飯店房間地毯、公共交通工具座椅。

1.從人體：人體皮膚、鼻子和嘴巴上都含有細菌。當人們觸摸行李箱後，細菌可能會被轉移到行李箱上。

2.從環境：細菌存在於環境中，例如地面、空氣和水中。當行李箱被放在地上或放在空氣中時，細菌可能會附著在行李箱上。

3.從其他物品：細菌可能存在於其他物品上，例如衣服、食物和手提箱。當行李箱與這些物品接觸時，細菌可能會被轉移到行李箱上。

行李箱細菌可能來自於旅途中接觸到的不同表面，例如：機場安檢托盤、飯店房間地毯、公...
行李箱細菌可能來自於旅途中接觸到的不同表面，例如：機場安檢托盤、飯店房間地毯、公共交通工具座椅。(本報資料照片)

行李箱上的污染物

如果你認為細菌是你在行李箱上最常見的污染物，那你可能誤解了，黃軒整理了以下行李箱常見的汚染物：

．灰塵和污垢：90%

．細菌：70%

．食物殘渣：50%

．汗水：40%

．化妝品：30%

．藥物：20%

．寵物毛髮：10%

這些污染物，皆可能透過人體、環境、其他物品附著在行李箱上，進而引起疾病，如食物中毒、胃腸炎和皮膚感染。

不同材質不同汙物

硬殼行李箱可能會積聚更多的灰塵和污垢，而軟殼行李箱可能會積聚更多的食物殘渣和汗水。對此，黃軒整理了軟質行李箱（如布質行李箱）和硬質行李箱（如塑料行李箱）上常見的污染物。

．灰塵和污垢：所有材質的行李箱都可能積聚灰塵和污垢，但硬殼行李箱可能會積聚更多的灰塵和污垢。

．細菌：軟質行李箱比硬質行李箱更容易積聚細菌。

．食物殘渣：軟質行李箱比硬質行李箱更容易積聚食物殘渣，軟殼行李箱可能會積聚更多的食物殘渣。

． 汗水：軟質行李箱比硬質行李箱更容易積聚汗水，軟殼行李箱可能會積聚更多的汗水。

．化妝品：軟質行李箱比硬質行李箱更容易積聚化妝品。

．藥物：軟質行李箱比硬質行李箱更容易積聚藥物。

．寵物毛髮：軟質行李箱比硬質行李箱更容易積聚寵物毛髮。

為了防止污染物積聚，黃軒提醒，行李箱應該定期清潔，尤其是在使用後。清潔方法會因行李箱材質而異，如果行李箱是皮革材質的，請使用專門的皮革清潔劑。如果行李箱是塑料材質的，請使用溫和的清潔劑，請務必參閱行李箱製造商的清潔說明。

清潔行李箱的方法

1.用濕布擦拭行李箱表面。

2.使用清潔劑清潔行李箱內部。

3.用吹風機吹乾行李箱。

清潔行李箱5禁忌

1.使用溫和的清潔劑，避免使用含有漂白劑或氨的清潔劑。

2.不要使用研磨劑，以免刮傷行李箱。

3.不要將行李箱浸泡在水中，以免損壞內部結構。

4.清潔完後，用乾布擦拭行李箱，以防止水漬留下痕跡。

5.將行李箱放在乾燥的地方，以防止潮濕引起霉變。

如果行李箱長時間不使用，也應定期清潔，以防止污染物積聚。

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