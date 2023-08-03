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「黑寡婦」片場全裸太性感 劇組超尷尬下意識遮臉

記者陳建嘉／即時報導
思嘉莉約翰森與導演魏斯安德森合作「小行星城，在片中大方獻出全裸鏡頭。(圖／CATCHPLAY+提供)
思嘉莉約翰森與導演魏斯安德森合作「小行星城，在片中大方獻出全裸鏡頭。(圖／CATCHPLAY+提供)

鬼才導演魏斯安德森新作「小行星城」，將於8月7日在串流平台CATCHPLAY+飆速上架，「黑寡婦」思嘉莉約翰森在片中大方獻出全裸鏡頭，笑說魏斯和一般電影大師不同，在片場非常活躍、開心，過程中透露滿滿的興奮，不過執導裸戲時，她會發現他很不自在，「他會不斷發出清喉嚨的聲音，還會下意識想把臉遮住！」

這次導演魏斯帶著他最愛的「置中美學」，打造一座1955年的虛構沙漠小鎮，故事描述一場天文聚會因為一位不速之客打亂了原本的安排。演出陣容除了思嘉，還包括他的老班底傑森薛茲曼，以及湯姆漢克斯、傑佛瑞萊特、蒂妲史雲頓、布萊恩克萊斯頓、艾德華諾頓、安卓亞布洛迪、李佛薛伯、瑪雅霍克、史提夫卡爾、麥特狄倫、周洪、威廉達佛、瑪格羅比等人。

除了「小行星城」，電影方面還有「本日公休」、「做工的人 電影版」、「夢遊樂園」及「龍馬精神」也將於8月陸續上架。CATCHPLAY+更帶來首部跨國自製的原創作品「惡靈旅店」，集結台灣、印尼新加坡影視人才，打造高質感靈異篇章，亦為CATCHPLAY打造的第一個恐怖國際IP。

影集「惡靈旅店」描述自一間由美豔的神祕女主人經營的靜僻旅店，收留著形形色色的旅客，但短暫的停留都將成為無法擺脫的夢魘，逼迫他們直視自身的恐懼，也滋長這間旅店深藏的詛咒力量。

「惡靈旅店」全劇共7集，今年3月先於印尼上映「惡靈旅店 電影版」，精美的恐怖畫面和縝密的驚悚劇情和氛圍，在當地掀起高口碑和票房。電影版將於8月10日於CATCHPLAY+獨家上架，緊接著影集版於8月17日推出，首3集將一次上架免費看，第4至7集每週四更新上架，電影版中所有的留白、伏筆和未解之謎，都將在影集中一一揭曉。

思嘉莉約翰森。（路透資料照片）
思嘉莉約翰森。（路透資料照片）

印尼 新加坡 樂園

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