iPhone這些隱藏功能你用過嗎？一鍵按下變成印表機

用戶只要有支援AirPrint的印表機，無須電腦也能用iPhone列印。（圖片來源／ingimage）

現代人生活幾乎無時無刻「機不離身」，蘋果iPhone 更是不少人生活上的得力助手。然而iPhone內建的許多方便功能卻不一定人人都知道，透過以下這幾項設定，讓用戶能夠將手機的功能發揮得淋漓盡致。

據每日郵報（Daily Mail）報導，iPhone內建「放大鏡」APP ，其實是非常好用的輔助應用程式。只要在App Store搜尋「放大鏡」，就可以搖身一變讓手機鏡頭變成「放大鏡」。如果用戶想閱讀較小的文字或物品但手邊沒有放大鏡，就可以使用這項功能。這款內建的應用程式還可以打開手電筒或調整亮度對比度，因此就算環境光源不夠也不怕。

另一個iPhone內建的是掃描QRCode 的「代碼掃描器」APP。其實iPhone內建的功能十分貼心，只要打開「相機」對著要掃描的QR code等待幾秒鐘，就會出現黃色的連結讓你能夠點擊進入。除此之外，用戶也可以在下拉式選單中找到「代碼掃描器」，若您的下拉式選單沒有「代碼掃描器」，可以從「設定」中的「控制中心」選擇「代碼掃描器」加入。