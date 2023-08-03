iPhone這些隱藏功能你用過嗎？一鍵按下變成印表機
現代人生活幾乎無時無刻「機不離身」，蘋果iPhone 更是不少人生活上的得力助手。然而iPhone內建的許多方便功能卻不一定人人都知道，透過以下這幾項設定，讓用戶能夠將手機的功能發揮得淋漓盡致。
據每日郵報（Daily Mail）報導，iPhone內建「放大鏡」APP ，其實是非常好用的輔助應用程式。只要在App Store搜尋「放大鏡」，就可以搖身一變讓手機鏡頭變成「放大鏡」。如果用戶想閱讀較小的文字或物品但手邊沒有放大鏡，就可以使用這項功能。這款內建的應用程式還可以打開手電筒或調整亮度對比度，因此就算環境光源不夠也不怕。
另一個iPhone內建的是掃描QRCode 的「代碼掃描器」APP。其實iPhone內建的功能十分貼心，只要打開「相機」對著要掃描的QR code等待幾秒鐘，就會出現黃色的連結讓你能夠點擊進入。除此之外，用戶也可以在下拉式選單中找到「代碼掃描器」，若您的下拉式選單沒有「代碼掃描器」，可以從「設定」中的「控制中心」選擇「代碼掃描器」加入。
用戶如果手邊有支援AirPrint 的印表機，還能讓自己的iPhone或iPad變成電腦，直接列印出自己想要的資料。只要將蘋果裝置跟印表機連接到相同的Wi-Fi網路，點選要列印的內容並點選「共享」或「動作」按鈕，就會在清單中找到「列印」的選項，接下來就能輕鬆印出自己需要的資料。
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