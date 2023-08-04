耶魯報告：烏克蘭人被迫成為俄公民 違反國際公約

圖為頓內次克地區一名居民。(Getty Images)

耶魯大學 研究單位執行的一項研究報告指出，生活在俄羅斯 占領地區的烏克蘭 人被迫成為俄羅斯公民，否則會面臨嚴厲報復，例如可能被驅逐出境或遭拘押。

路透報導，耶魯大學（Yale University）研究人員說，俄國計畫在烏克蘭人身上行使權威，其中一項措施就是系統性地針對盧甘斯克（Luhansk）、頓內次克（Donetsk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等地居民，要剝奪他們的烏克蘭身分。

這份今天發表的報告指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）簽署一系列命令，強迫烏克蘭人取得俄羅斯護照，這違反了國際人道相關法規。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）今年5月曾說，自去年10月以來，俄國已向頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫松等地近150萬居民發放護照。

報告提到，生活在被占領地區、不想成為俄羅斯公民的烏克蘭人「遭受威脅、恐嚇，在人道援助和生活必需品上受到限制，甚至可能被拘留或遭驅逐出境，這全都是為了逼迫他們成為俄羅斯公民」。

耶魯大學公共衛生學院「人道主義研究實驗室」（Humanitarian Research Lab）執行主任芮孟（Nathaniel Raymond）說：「令人擔憂的是，這基本上違反了海牙公約（Hague Convention）與日內瓦公約（Geneva Convention）…這種情況非常普遍，且持續存在。」

這項報告是國務院支持的「衝突觀察」（Conflict Observatory）計畫一環，由耶魯大學公衛學院的人道主義研究實驗室執行。