喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

專欄指出，水瓶、摩羯、天蠍是最喜歡獨來獨往的星座。圖為示意圖。（取材自ingimage）

有些人喜歡熱鬧的感覺，朋友都環繞左右，但有些人反而喜歡獨來獨往，比較重視朋友的質量，會選擇性的來往，不隨波逐流，把更多的時間用來充實自己，憑實力成為贏家。「搜狐網」運勢專欄也列出了3大星座具有這種潛質，一起來看有誰上榜了吧！

水瓶座

在印象當中，水瓶座的人就如同安靜的小仙女，在她們身上看不太出來情緒波動，彷彿沒有什麼事情能左右的了她們，像是落入凡間的精靈，與繁華的城市格格不入。

這種感覺和他們的性格也分不開，大多數的水瓶座都很孤僻，不管做什麼事情都喜歡獨來獨往，找個安靜的角落待著是他們的生活型態，非常能夠享受一個人的時光。

在水瓶座的心裡，「獨處」是人生的一種高級享受，不被他人左右、不被他人影響，能盡情做自己想做的事情，水瓶座的人才華高人一等，常出才子、才女，憑實力成為贏家。

摩羯座

高冷的摩羯座是出了名的喜歡獨來獨往，不喜歡湊熱鬧更不喜歡與人交流，因此也比較難交到真心的朋友。

對於摩羯座的人來說，工作就是全部，他們會把精力都用在工作上，如果有同事要約請客吃飯，摩羯座會第一個拒絕，因為他們會認為與其把時間花在沒用的地方上，不如充實自己更可靠。

摩羯座的人反應非常迅速，特別是遇到突發狀況，腦子總是能閃出最佳的解決方法，然後很快的製出一套方案，讓一旁的人佩服的五體投地，其實摩羯座的人並非喜歡獨來獨往，只是他們已經看透人生總有一段路需要自己走，能和摩羯座交朋友的人，都是能力相當的人。

天蠍座

天蠍座就是典型的孤僻不合群，他們個性比較內向、不愛表達，不願意融入到別人的圈子中，也不喜歡自己的一席之地被人打擾。

天蠍座的人給自己貼上「生人勿近」的標籤，因此他們看不上的人就不會去交涉，做任何事情都有自己的想法跟見解，不太需要他人的幫助，因此會有覺得自己強大，沒人跟得上的想法。

不僅如此，天蠍座的人除了反應快之外，還有敏銳的洞察力，善於發現別人沒發現的問題，加上才華橫溢，天生就是幹大事的人，能靠著聰慧的大腦賺盡錢財，成為贏家。