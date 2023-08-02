83歲「寶島歌王」謝雷曝養生術 只做一種運動

83歲「寶島歌王」謝雷（左）狀態極佳，右為主持人白冰冰。(圖／中視提供)

「寶島歌王」謝雷鮮少上節目，有一次吃飯時巧遇白冰冰，她一句:「你都不來《我愛冰冰Show》」，當下謝雷笑回:「妳又沒有邀請我」，經過製作單位力邀安排，謝雷也豪爽答應。節目中謝雷一現身，白冰冰立馬送上大擁抱，並直誇他的歌聲依舊好聽，而謝雷看到陽帆則親切地叫他本名，還提到「從他17歲看到現在」，陽帆也羨慕謝雷的狀態維持的非常好，三人敘舊聊個不停。謝雷也一連帶來多首經典好歌，讓在場藝人聽到如癡如醉。

謝雷出道將近一甲子，出版超過百張專輯，在歌壇極受尊崇，更是許多歌手的偶像。而唱歌一直仍是謝雷的興趣，「現在都唱日文歌，發現唱日文歌蠻好玩的，我不懂日本 文化，但我學的很快」，一個禮拜會唱三、四天。而每年謝雷也都會錄製一張專輯，「錄唱片最開心就是可以唱新歌。」

今年已經83歲，謝雷看起來仍氣色很好，是否有特別保養，謝雷卻說：「沒什麼保養之道，沒有固定運動習慣，我很懶」，但他覺得唱歌對他來說也算是一種運動。他也分享現在的生活過的很愜意：「生活跟以前不一樣，每天就是喝咖啡 、吃飯、唱卡拉ok」，他還透露時常會特地跑到桃園一間咖啡廳，因為可以看到飛機起降，心情會很好，還讓人誤以為他住在桃園。