杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。（路透）

紐約時報 報導，加拿大 總理杜魯多 （Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。加拿大總理辦公室也已證實，杜魯多夫婦已簽署合法的分居協議。

現年51歲的杜魯多，2日在Instagram上發表聲明說，經過「多次有意義且艱難的對話」，兩人「做出分居的決定」。他表示，「一如既往，我們仍然是一個親密的家庭，對彼此、對我們已然建立和將繼續建立的一切，都充滿愛和尊重。為了孩子的福祉，我們請求各位尊重我們和他們的隱私。」

杜魯多夫婦育有三名孩子，分別是15歲的澤維爾（Xavier）、14歲的埃拉-格雷絲（Ella-Grace）和9歲的哈德里安（Hadrien）。

杜魯多的辦公室表示，他和蘇菲會「致力於在安全、充滿愛心和同心協力的環境下撫養孩子」，並補中說兩人都將「永遠存在於孩子的生活中」，加拿大民眾可以「經常見到（杜魯多）一家人在一起」，他們也「計畫從下周開始一起度假」。

蘇菲曾是娛樂記者，與杜魯多是童年朋友，兩人在2002年共同主持慈善舞會時重新遇見，於2005年在加拿大蒙特婁（Montreal）結婚。

蘇菲2020年從英國返回後出現不適，確診新冠，成為這是全球首個第一家庭出現確診病例，但杜魯多本人卻沒有身體不適，吃瓜群眾們開玩笑說肯定是夫妻不合，如今看來一語成讖。