超級奶爸海馬 育兒袋「孵」小海馬2個月

紅小丑魚雄魚的護卵行為，產卵處為展示缸之缸壁。圖／海科館提供

台灣國立海洋科技博物館 裡選出很「爸氣」的海洋生物，小丑魚、海馬都是超級奶爸，當選模範父親也都當之無愧。雄海馬會讓卵在育兒袋中待1到2個月，直到小海馬「孵」出來；小丑魚雄魚會守護在卵旁看顧，一直拍水讓水流動，維持卵可以健康成長。

一般人都以為照顧下一代的大多是雌性生物的責任，但國立海科館產學交流組主任陳麗淑博士說，雌性海馬會把卵產在雄性海馬的育兒袋裡面，這些卵受精後就會開始孵化。

雄海馬會讓卵在育兒袋中留駐1到2個月，待小海馬「孵」出來為，雄海馬的工作才算完成，可是海中最「爸氣」的超級奶爸，海馬爸爸絕對是模範父親，且當之無愧。

陳麗淑表示，小丑魚在海洋生物中也很「爸氣」，不論雄魚或雌魚，都會在產卵後守護在卵旁負責孵卵，期間會不斷搧動海水水流，促進卵可以健康成長。

陳麗淑舉例，像紅小丑魚雄魚的護卵行為，產卵處為展示缸之缸壁。克氏小丑魚雌魚及雄魚的護卵行為，可以觀察到雄魚距離魚卵較近且不斷撥動魚卵。