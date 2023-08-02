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87歲老婦人擊退17歲入侵者 隨後因對方說自己肚子餓而給他東西吃

編譯周辰陽／即時報導
緬因州布倫瑞克的87歲居民柏金斯最近擊退了闖進家裡的青少年，但就在她要趕他離開時，這名青少年說自己餓了，讓她拿出了一些零食給他果腹。（照片翻攝：Pressherald.com）
緬因州布倫瑞克的87歲居民柏金斯最近擊退了闖進家裡的青少年，但就在她要趕他離開時，這名青少年說自己餓了，讓她拿出了一些零食給他果腹。（照片翻攝：Pressherald.com）

一家的女主人執意要為訪客供餐，特別是給年輕訪客吃東西，可以說是最為深遠的美國刻板印象之一，但緬因州布倫瑞克（Brunswick, Me）一位老婦人最近把這個刻板印象發揮到了極致，據報她擊退了闖進家裡的青少年，但就隨後要趕他離開時，這名青少年說自己餓了，而她也真拿出了一些點心給他果腹。

根據衛報引述布倫瑞克時記報（Brunswick Times Record）的報導，這起案件發生在7月26日凌晨2點左右。87歲的當事人柏金斯（Marjorie Perkins）正在家睡覺，醒來時見到一位過去曾為她除過草的17歲男孩就站在旁邊盯著她，還聽見他說「我要砍了妳」。

柏金斯受訪時說，「我心裡想著，『如果他要砍，我就要踢』」。這位前小學教師開始穿鞋，隨即遭到了毆打，她則抓住了一把椅子與以此為盾，稍微減緩了對方的攻擊。儘管她開始大喊救命，然而家裡或周圍沒有其他人聽到。

根據報導，那位青少年推了柏金斯，多次毆打她，至少一擊落在她的額頭，留下了一道瘀傷。柏金斯澤踢中了對方，並且用手上的椅子阻止他靠近。這位青少年最後累了，留下她一個人與走去廚房。柏金斯此時注意到這位青少年沒穿褲子或鞋子，而是把這些衣物推放在他的刀與柏金斯家的窗型冷氣機旁。

根據柏金斯回憶，這位青少年移開了冷氣機的側板，擠過了縫隙跟闖進她的家。早已把前門鎖上的柏金斯告訴對方，「你必須離開，你需要幫助」。這位青少年則回答自己非常的餓，已經有段時間沒有任何食物可吃。柏金斯的回應則是遞給他一盒的花生醬和蜂蜜餅乾，還給了橘子跟兩罐的蛋白奶昔。

這位男孩接受了柏金斯給的東西，甚至開始吃了起來。眼見男孩轉移了注意力，柏金斯抓起了轉盤式電話，以她所能最快的速度撥打了緊急報案專線。

男孩在警方趕到之前就離開，但員警靠著警犬的幫助，在幾個街區之外追到了人、將他逮捕與關了起來。柏金斯告訴記者，她希望男孩得到讓人生重回正軌所需的一切幫助。柏金斯表示，在大約十年之前，這位青少年會為自己除草好賺額外零用錢時做得「非常好」，同時很慶幸自己在整個過程沒有受到更重的傷。

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