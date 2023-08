87歲老婦人擊退17歲入侵者 隨後因對方說自己肚子餓而給他東西吃

一家的女主人執意要為訪客供餐,特別是給年輕訪客吃東西,可以說是最為深遠的美國刻板印象之一,但緬因州 布倫瑞克(Brunswick, Me)一位老婦人最近把這個刻板印象發揮到了極致,據報她擊退了闖進家裡的青少年,但就隨後要趕他離開時,這名青少年說自己餓了,而她也真拿出了一些點心給他果腹。

根據衛報引述布倫瑞克時記報(Brunswick Times Record)的報導,這起案件發生在7月26日凌晨2點左右。87歲的當事人柏金斯(Marjorie Perkins)正在家睡覺,醒來時見到一位過去曾為她除過草的17歲男孩就站在旁邊盯著她,還聽見他說「我要砍了妳」。

