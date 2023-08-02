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世大運雙槓「塌了」 美選手險摔 中官方：教練未扣鎖柄

記者陳政錄／即時報導

世大運正在中國四川省成都舉行，昨體操項目資格賽暨團體決賽期間，一名美國選手在進行雙槓項目熱身時，竟出現雙槓突然「塌了」的情況，引發熱議。對此，成都世大運官方於2日發布情況說明，表示運動員未受傷，器材也沒有問題，事發系因教練員調整雙槓槓距後，未扣上雙槓的一頭鎖柄所致。

據成都世大運發布，8月1日下午3點26分左右，東安湖體育公園多功能體育館，一名運動員在進行雙槓項目熱身時，其中一根雙槓一頭突然下沉，經檢查，運動員未受傷。

通報稱，事情發生後，器材商立即對器材進行了恢復。競賽部門第一時間調取現場視頻並提交給本次體操項目技術主席和男子技術代表查驗，經他們審核後，確認為教練員調整雙槓槓距後未扣上雙槓的一頭鎖柄，導致了該情況發生。

參加成都世大運的美國運動員，在使用雙槓熱身時出現一側下塌的意外，所幸運動員並無受...
參加成都世大運的美國運動員，在使用雙槓熱身時出現一側下塌的意外，所幸運動員並無受傷。（影片截圖）

通報還解釋，根據規則，體操項目雙槓和鞍馬可以根據運動員自身情況，由各參賽隊教練自行對雙槓槓距和鞍馬環距進行調整。賽後，賽會組織器材商對器材進行了檢查，器材是安全的。

另，成都世大運說，根據規定，本著對運動員有利的原則，男子技術代表將該名運動員調整到本組最後一位上場，他順利完成了比賽。目前第一天資格賽暨團體決賽已經順利完結。

據網易體育，1日下午，參加成都世大運的美國體操運動員，在使用雙槓中發生突然塌了的意外，引發熱議。網傳影片內容顯示，該體操運動員是在騰空後抓槓時，雙槓左側突然下塌，觀眾驚呼，所幸選手最後平穩落地，並無大礙。

有在現場的觀眾稱，幸好沒有發生意外，後面捷克上場時，捷克的教練還專門針對性檢查了一次，之後的比賽還是很順利的。

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