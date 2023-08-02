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海報「過度恐怖」遭禁貼 賭王女兒道歉：電影驚慄10倍

記者黃保慧／即時報導
何超儀親自構思「怨泊」海報，更花了一整天拍攝。（圖：852Films提供）
何超儀親自構思「怨泊」海報，更花了一整天拍攝。（圖：852Films提供）

賭王女兒、香港女星何超儀繼電影代表作「維多利亞壹號」之後，再度突破恐怖片尺度，與日本導演藤井秀剛合作最新驚悚電影「怨泊」，更親自構思海報設計，化妝4小時、花一整天拍攝，沒想到近日因香港上映海報送審之後，遭到禁止在戲院張貼、禁止戶外宣傳及張貼廣告，理由為「過度恐怖、倒吊效果具有危險性」。

何超儀親自構思「怨泊」海報，更花了一整天拍攝。（圖：852Films提供）
何超儀親自構思「怨泊」海報，更花了一整天拍攝。（圖：852Films提供）

何超儀親自構思「怨泊」海報，更花了一整天拍攝。(圖:852Films提供)
何超儀親自構思「怨泊」海報，更花了一整天拍攝。(圖:852Films提供)

何超儀在片中穿著鮮紅色的日式和服，全身倒吊被繩子捆綁，臉上全白、睜大雙眼猶如喪屍，配上頭皮發麻的文案：「每一個家庭都是一個邪教，總有一個人要犧牲」，非常嚇人。她在構思海報時，考量片中禁錮、捆綁、吊頸、性侵懷孕等情節元素，主動提出穿日式和服，還要大玩捆綁、倒吊，更特別全臉塗白畫上喪屍妝，光是服裝、化妝、捆綁等前置作業就花了4小時，加上倒吊拍攝不易，最終花了一整天才完成海報拍攝。

恐怖片「怨泊」電影這張海報，因「過度恐怖、倒吊效果具有危險性」遭香港禁止張貼。（...
恐怖片「怨泊」電影這張海報，因「過度恐怖、倒吊效果具有危險性」遭香港禁止張貼。（圖：852Films提供）

只可惜「怨泊」電影海報被評為「過度恐怖、倒吊效果具有危險性」禁止在戲院張貼、禁止戶外宣傳及張貼廣告。對此，何超儀近日發文表示：「對於本人新作驚慄片『怨泊』海報被禁止在戶外張貼作廣告宣傳之用一事，本人深感抱歉。若此海報引起大家不安、恐懼，又或其危險動作令人模仿，我再次向大家說聲對不起，只是電影本身比海報驚慄恐怖10倍，最恐怖的便是人性，尤其是你以為最安全的『家庭』。故此各位入場觀看前，一定要做好心理準備。」

何超儀親自構思「怨泊」海報，更花了一整天拍攝。（圖：852Films提供）
何超儀親自構思「怨泊」海報，更花了一整天拍攝。（圖：852Films提供）

其實何超儀不只一次電影海報被禁，她的個人代表作、也是成立852電影公司的創業作品「維多利亞壹號」2010年上映時，也因審查結果「過度血腥，令人不安」為由禁止在地鐵、公車站等任何大眾運輸工具上廣告，後來她在海報上加入一些油畫效果，降低血腥成分，才能通過進行戶外廣告。

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