我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

App Store不准單一字母 卻破例讓推特變「X」原因曝光

聯合新聞網／ 即時報導
推特已全面更名為「X」已違反蘋果規定，但這次卻「破例放行」。（Getty Images）
推特已全面更名為「X」已違反蘋果規定，但這次卻「破例放行」。（Getty Images）

知名社群媒體推推特已全面更名為「X」（網域改為X.com ），然而這樣的改變卻似乎已經牴觸蘋果 （Apple ）公司對應用程式的規定。App Store審查指南雖未明示，但通常在實際操作上不允許只有一個字的應用程式上架，而這次蘋果為了推特 破例，很可能是念在該平台有「高度知名度」才放行。

推特已全面更名為「X」，該公司也告別原本的藍色小鳥Logo，改為「X」造型，讓整個平台改頭換面。而這項舉動其實在蘋果的App Store中屬於「違規 」行為，因為App Store中規定，應用程式顯示的名稱「至少要有2個字」或「不能超過30個字」，然而這次的更名行為完全抵觸該項規定。

在蘋果App Store審查指南中的2.3.7條款，表示應用程式名稱「必須限制在30個字符內」，但沒有關於最小限制的規定。然而，在實際操作的過程中，Apple通常不會允許開發人員上架名稱只有一個字符的應用程式。

Apple這次卻破例讓「X」更名，破壞了「至少要有2個字」的規定，根據外媒「9to5Mac」報導，這次的例外很可能是因為推特平台已經想有相當高度的知名度，因此特別為這樣的大公司破例並放行。

App 推特 Apple

上一則

亮色系顯黑… 穿搭4招 「黝黑男」變更帥

下一則

農曆鬼月近了 4生肖走衰運 當心半夜「4不要」

延伸閱讀

開槍？南加安大略商場客人恐慌出逃

開槍？南加安大略商場客人恐慌出逃
罕見蘋果運動鞋拍賣 5萬元起拍 原是90年代贈品

罕見蘋果運動鞋拍賣 5萬元起拍 原是90年代贈品
蘋果穩坐全球市值王寶座 微軟排名第2緊追在後

蘋果穩坐全球市值王寶座 微軟排名第2緊追在後
中國多地暴雨釀災 蔡英文簡體字發推特關心慰問

中國多地暴雨釀災 蔡英文簡體字發推特關心慰問

熱門新聞

2星座的女人，在什麼情境下，最為迷人呢？（取材自pexels）

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

2023-07-25 20:02
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。（取材自pexels）

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

2023-07-31 01:48
圖為上班族示意圖。(ingimage)

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

2023-08-01 04:08
有些生肖命中帶財，有些需歷經波折，待克服難關方能勢如破竹。示意圖。(路透)

五年後哪個生肖最有錢？ 這生肖「大器晚成」勇奪第一

2023-07-26 00:48
美國營養學會24日發布報告，分析70萬退伍軍人數據，找出有助健康的生活習慣。（取材自pexels）

40歲起養成8習慣 讓你多活24年

2023-07-24 22:01
豔陽高照的8月來了！6星座迎來好運新世界。(取材自pexels)

8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官

2023-07-29 20:03

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量