App Store不准單一字母 卻破例讓推特變「X」原因曝光

推特已全面更名為「X」已違反蘋果規定，但這次卻「破例放行」。（Getty Images）

知名社群媒體推推特 已全面更名為「X」（網域改為X.com ），然而這樣的改變卻似乎已經牴觸蘋果 （App le ）公司對應用程式的規定。App Store審查指南雖未明示，但通常在實際操作上不允許只有一個字的應用程式上架，而這次蘋果為了推特 破例，很可能是念在該平台有「高度知名度」才放行。

推特已全面更名為「X」，該公司也告別原本的藍色小鳥Logo，改為「X」造型，讓整個平台改頭換面。而這項舉動其實在蘋果的App Store中屬於「違規 」行為，因為App Store中規定，應用程式顯示的名稱「至少要有2個字」或「不能超過30個字」，然而這次的更名行為完全抵觸該項規定。

在蘋果App Store審查指南中的2.3.7條款，表示應用程式名稱「必須限制在30個字符內」，但沒有關於最小限制的規定。然而，在實際操作的過程中，Apple 通常不會允許開發人員上架名稱只有一個字符的應用程式。

Apple這次卻破例讓「X」更名，破壞了「至少要有2個字」的規定，根據外媒「9to5Mac」報導，這次的例外很可能是因為推特平台已經想有相當高度的知名度，因此特別為這樣的大公司破例並放行。