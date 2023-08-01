我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

試圖推翻大選 川普再遭刑訴…重返白宮最大威脅

監視器拍下「會發光的皮卡丘」 學者鑑定後嗨翻：全新物種

聯合新聞網／ 即時報導
(圖/取自「Australian Wildlife Conservancy 」官網)
(圖/取自「Australian Wildlife Conservancy 」官網)

大自然還有許多珍稀的生物等待我們去發現。一名野生動物保護區的學者日前透過監視錄影器捕捉到一種神秘老鼠的身影，該物種看起來就像日本知名動漫遊戲《寶可夢》的皮卡丘一樣，擁有尖尖的耳朵及胖胖的身體，進一步研究發現這種生物竟是全新物種。

根據《The Dodo》報導，澳洲野生動物保護區(AWC)擔任保護區經理的學者柏頓(Daniel Burton)經常調查斯科舍省野生動物保護區(Scotia Wildlife Sanctuary)的領地範圍，他在最近一次的巡邏中發現了一種不尋常的生物，該生物長得很像老鼠，身形卻是一般家鼠的兩倍大，擁有長長的耳朵、大大的眼睛跟相對比較長的尾巴，走路方式不是用走的而是用跳的。

柏頓為了想要了解更多關於這種神祕小生物的生態，因此架設了紅外線監視器在這些生物會出現的地方，過了幾個月後他獲得豐碩的成果，拍下了數千張關於這些神秘小動物的模樣。柏頓將照片給了生態學家鮑爾(Trevor Bauer)與他的工作團隊，針對這些大耳老鼠生物進行研究，同時也捕捉了其中一隻老鼠取名為「補丁(Patches)」，並將牠的標本送到澳洲博物館(Australian Museum)進行審查。

經過澳洲博物館館方的檢查後，傳來的消息讓鮑爾的團隊與柏頓感到又驚又喜，這次發現的大耳老鼠竟然是在澳洲已經滅絕的「暗色跳鼠(Dusky Hopping Mice)」，同時也是該野生動物保育區的全新物種。澳洲野生動物保護區在官方聲明稿中寫道，暗色跳鼠在2003年前被學界普遍認為已經滅絕，沒想到還能有目擊暗色跳鼠的照片與影片，這對當地動物保育界來說一大喜訊。

(圖/取自「Australian Wildlife Conservancy 」官...
(圖/取自「Australian Wildlife Conservancy 」官網)

澳洲 鮑爾 博物館

上一則

很傻很天真？這3個星座實際上是心機girl

延伸閱讀

美股8月漲或跌？華爾街大多頭揭2理由示警：小心回檔

美股8月漲或跌？華爾街大多頭揭2理由示警：小心回檔
由鮑爾記者會談經濟「軟著陸」

由鮑爾記者會談經濟「軟著陸」
Fed升息1碼 達22年高點 鮑爾：不排除9月繼續升息

Fed升息1碼 達22年高點 鮑爾：不排除9月繼續升息
道指連漲13天 創36年來新猷

道指連漲13天 創36年來新猷

熱門新聞

2星座的女人，在什麼情境下，最為迷人呢？（取材自pexels）

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

2023-07-25 20:02
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。（取材自pexels）

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

2023-07-31 01:48
有些生肖命中帶財，有些需歷經波折，待克服難關方能勢如破竹。示意圖。(路透)

五年後哪個生肖最有錢？ 這生肖「大器晚成」勇奪第一

2023-07-26 00:48
美國營養學會24日發布報告，分析70萬退伍軍人數據，找出有助健康的生活習慣。（取材自pexels）

40歲起養成8習慣 讓你多活24年

2023-07-24 22:01
豔陽高照的8月來了！6星座迎來好運新世界。(取材自pexels)

8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官

2023-07-29 20:03
圖為上班族示意圖。(ingimage)

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

2023-08-01 04:08

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾
李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質