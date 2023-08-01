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「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

聯合新聞網／綜合報導
圖為上班族示意圖。(ingimage)
圖為上班族示意圖。(ingimage)

在通往成功的路上，「人和」似乎很重要，有些人雖然天性孤僻，卻因為自身特質更能成為人上人。「搜狐網」運勢專欄提到有三星座「天生孤僻卻智商極高，最容易成為人生贏家」，土象的摩羯座、金牛座、水象的天蠍座都上榜。

摩羯座 靠實力上位

摩羯座平常是沉默寡言，存在感很低的人。他們總是安靜做事，甚少主動與人交談，當別人打開話匣子，摩羯座也常常幾句話就「句點」對方，久而久之，周圍的人也就習慣性忽略摩羯座的存在，不過他們並不在乎，因為摩羯壓根沒有想要融入別人的圈子。

低調是摩羯的缺點，也同時是優點。他們並非真的孤僻，只是懶得交際。摩羯總靠自己的實力上位，屬於那種悶聲幹大事，穩紮穩打，然後默默就成功的人。

金牛座 老闆超級好幫手

金牛個性成熟穩重，做事常常一板一眼。但其實他們是非常重義氣的人，對朋友極好，只是不擅言詞，不知道如何表達。金牛話很少，在人群中常常像個「小透明」，存在感很低。他們也很難融入別人，常常被認為性格孤僻。

金牛是天生工作狂，工作態度踏實又穩重，對於被交代的工作絕對使命必達，對老闆來說是非常可靠的下屬，踏實又認真工作的態度，讓他們不成為人生贏家也很難。

天蠍座 抓住機會一飛沖天

天蠍座個性孤僻內斂，佔有慾強，他們很會觀察人，且能夠長時間專注在一件事情上。天蠍座內冷外熱又愛恨分明，願意為所愛的人付出一切，同時卻對不在乎的人無比冷漠。

天蠍座看似低調神祕，但智商很高，邏輯縝密，他們很有自己的想法，也擅長從細微處觀察到賺錢的商機。天蠍懂得審時度勢，常常在對的時機做出正確的判斷，借助東風讓自己扶搖直上，邁向成功之路。

三星

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