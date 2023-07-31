「芭比」為何沒戴戒指？ 電影這幕瑪格蘿比拍了8次才滿意

瑪格蘿比飾演的芭比從未戴過任何戒指，原來也是致敬經典玩具。（美聯社）

華納兄弟出品的賣座真人版電影「芭比 」（Barbie）持續在全球飆創新紀錄，本周進帳9300萬美元，穩居北美票房冠軍，幕後有幾個小故事不可不知。

北京 青年報報導，「芭比」中的一幕是芭比脫掉粉紅色高跟拖鞋，赤著腳依然維持踮起腳尖這麼不舒服的站姿。簡單的一幕，卻刻畫出芭比世界的不真實，同時表達高跟鞋是「完美女性」的隱形枷鎖。主演芭比的瑪格蘿比（Margot Robbie）反覆拍了約八次才滿意。

瑪格蘿比赤腳維持「高跟鞋」的姿勢，反覆拍了約八次。（影片截圖）

小時候學過芭蕾 舞的她說：「我先走到貼上雙面膠帶的位置固定高跟拖鞋，然後脫掉拖鞋，維持踮腳尖的站姿。絕不是替身，是我的腳。鏡頭外，我的雙手扶著支撐桿維持平衡。」儘管美泰兒公司已生產穿著平底鞋的「扁足芭比」，然而電影依舊保留了早期芭比娃娃踮腳尖的設定。

此外，瑪格蘿比所飾演的芭比從未戴過任何戒指。這是對經典玩具娃娃的致敬，因為經典玩具娃娃的手指是相連的，無法佩戴戒指。

電影「芭比」中的芭比樂園，劇組大量購買粉紅色油漆，居然讓全球油漆缺貨。（美聯社）

片場位於英國的華納兄弟利維斯登工作室，從芭比著名的「夢幻屋」到道路和路燈，都漆上芭比標誌性的粉紅色。為了搭建「芭比」場景，劇組大量購買粉紅色油漆，甚至導致貨源出現短缺。美術指導曾透露，為了完美打造芭比的粉紅世界，「全球粉紅色油漆幾乎都用光了」。

除了場景，「芭比」演員的服飾和各種道具皆是粉紅色系，每周三，劇組還會鼓勵工作人員穿粉紅色衣服上班，所以每周三的片場，也是粉色的世界。